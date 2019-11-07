　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／統一前三季每股賺2.85元　營收、獲利雙創同期新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

食品大廠統一企業公佈最新財報，受惠於本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高，推升每股稅後純益（EPS）為2.85元，表現亮眼。

統一表示，在食品本業方面，台灣及統一中控秉持品牌價值營銷，通路庫存持續健康操作，優化產品新鮮度，加上今年3月起加入韓國熊津，推升整體營收表現，今年前三季合併營收達3,433.54億元較去年同期3,302.59億元增加130.95億元，成長4.0%。

▲統一企業今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高。圖為統一企業董事長羅智先（圖左）、統一美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

▲統一企業今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高。圖為統一企業董事長羅智先（圖左）、統一美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者呂佳賢攝）

其中，觀察統一中控今年前九月營收表現，以中高價生活麵湯達人以及統一阿薩姆奶茶表現較為突出，而加入韓國熊津後，推升食品事業部前三季整體營收較去年同期增加46.59億元，成長4.9%。

另外，便利超商事業表現亦不俗。統一指出，台灣7-ELEVEN持續展店，因店數較去年同期增加258店，帶動整體營業額成長，加上鮮食、咖啡及一般商品成長帶動，致使2019年度累計至第三季便利商店事業部整體營收較去年同期增加21.34億元，成長1.9%。

統一超商本期淨利82.70億元較去年同期增加3.26億元，成長4.1%，主要係營收增長及去年因應營所稅率調增3%，產生一次性入帳所得稅費用，本期所得稅費用較去年同期減少。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
國安私菸案第二波偵結！特勤郭雪芙等27人免關　最高罰30萬
20歲學霸處男買春爆紅！出道前突消失100天…下場超悽慘
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

頂新案魏應充：「誓爭清白！」　直指判決五大爭議不符程序正義

頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

經部二周內提出陸惠台26條因應方案　嚴審資金、人才與技術輸出

頂新基金會攜手孩子的書屋烘焙助翻轉　台東孩子闖出冠軍餅乾夢

慧洋明年近四成船隻換約租金提高上看10%　挹注獲利表現可期

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

統一超OPEN錢包導入icash Pay　「點數可當現金抵用」打造熟客生態圈

世紀鋼、樺晟攜手丹麥大廠在地生產風電零組件　搶攻亞太風電兆元商機

「探測器隨火箭升空！」航太龍頭漢翔攜手成大研發散熱系統飛向太空

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

影／統一前三季每股賺2.85元　營收、獲利雙創同期新高

新台幣開盤貶值1分　以30.41元兌1美元開出

美股小漲小跌　台股今開盤下跌10點

美股漲跌互見　台指期開盤下跌14點

判決出爐魏應充臉書PO文訴心境　「善愛為寶、台灣共好的理想不變！」

轉單效應發酵？　製鞋台商搶先插旗蘇比克

頂新案5年9月定讞　魏應充臉書發文：上天給我的功課

頂新案魏應充：「誓爭清白！」　直指判決五大爭議不符程序正義

影／如何存好退休金？專家建議：按年齡作資產配置...幾歲就投資幾％公債

「每天APP打卡領利息」　公務員兄妹投資虛擬Q幣遭詐150萬

長棍麵包、拿鐵咖啡變成球鞋　拉花藏在鞋墊內超驚喜

他「橫行雙和地區」假應徵騙信任！狂偷7支iPhone奔逃　通訊行淚：損失30萬

尖下巴→雙下巴！清純妹吃播1年「暴肥30kg」變大嬸...對比照嚇壞網友

喬治預計下周客場復出對火箭或鵜鶘　聯盟認定雷納德「不健康」可輪休

義大利首位黑手黨老大→汙點證人　「虐殺叛徒30分鐘」血腥味爆棚

「梅花鹿景點」+1！宜蘭農場體驗餵鹿喝ㄋㄟㄋㄟ　還有蔥油餅、窯烤

倒數65天！直擊大選維安「超帥空拍機干擾槍、百萬座車」護總統候選人

20歲清純妹吃播吸20萬人爆紅！「1年後光速變大嬸」　血汗職災真實曝光

5幼犬被潑酸「全身燙爛、眼球死白」影片曝　兇手是主人親戚…警：兩人關係仍很好

財經熱門新聞

頂新案判決出爐 魏應充臉書PO文訴心境

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

轉單效應發酵？　製鞋台商搶先插旗蘇比克

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

頂新案5年9月定讞　魏應充：上天給我的功課

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

朱學恒臨櫃繳款碰到網路壅塞　中信銀：30分鐘內全面恢復正常

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

頂新案魏應充：「誓爭清白！」　直指判決五大爭議不符程序正義

日圓刷逾6個月新低　換新台幣5萬多賺到2張迪士尼門票

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

更多熱門

相關新聞

統一超OPEN錢包導入icash Pay　打造熟客生態圈

統一超OPEN錢包導入icash Pay　打造熟客生態圈

自有支付正夯，統一超商今（5）日宣佈旗下OPEN錢包將導入「icash Pay」，以可介接支付工具與會員點數系統為概念，使用OPEN錢包將能快速累點，點數還可當成現金抵用，要以多元支付打造「熟客生態圈」，預估OPEN錢包綁定人次可望成長三成。

Uber 第三季營收38億美元年增三成　淨虧損11.62億美元年增17.8％

Uber 第三季營收38億美元年增三成　淨虧損11.62億美元年增17.8％

三星Q3財報優於預期、看好明年晶片業務前景

三星Q3財報優於預期、看好明年晶片業務前景

2020經濟前景佳　渣打銀看好美股

2020經濟前景佳　渣打銀看好美股

臉書Q3營收獲利優於預期

臉書Q3營收獲利優於預期

關鍵字：

統一統一超商財報

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

韓國瑜「傾聽之旅」走全台　他曝警訊：高雄改變了

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面