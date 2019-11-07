影／統一前三季每股賺2.85元　營收、獲利雙創同期新高

記者林淑慧／台北報導

食品大廠統一企業公佈最新財報，受惠於本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高，推升每股稅後純益（EPS）為2.85元，表現亮眼。

統一表示，在食品本業方面，台灣及統一中控秉持品牌價值營銷，通路庫存持續健康操作，優化產品新鮮度，加上今年3月起加入韓國熊津，推升整體營收表現，今年前三季合併營收達3,433.54億元較去年同期3,302.59億元增加130.95億元，成長4.0%。

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▲統一企業今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高。圖為統一企業董事長羅智先（圖左）、統一美麗事業董事長高秀玲。（圖／記者呂佳賢攝）

其中，觀察統一中控今年前九月營收表現，以中高價生活麵湯達人以及統一阿薩姆奶茶表現較為突出，而加入韓國熊津後，推升食品事業部前三季整體營收較去年同期增加46.59億元，成長4.9%。

另外，便利超商事業表現亦不俗。統一指出，台灣7-ELEVEN持續展店，因店數較去年同期增加258店，帶動整體營業額成長，加上鮮食、咖啡及一般商品成長帶動，致使2019年度累計至第三季便利商店事業部整體營收較去年同期增加21.34億元，成長1.9%。

統一超商本期淨利82.70億元較去年同期增加3.26億元，成長4.1%，主要係營收增長及去年因應營所稅率調增3%，產生一次性入帳所得稅費用，本期所得稅費用較去年同期減少。

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