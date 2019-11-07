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美股小漲小跌　台股今開盤下跌10點

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▲▼台股受到美股大漲激勵，11/5一開盤就上漲，盤中再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

在美股呈現小漲小跌，加上台積電開低、其他權值股表現平平的影響下，台股今（7）日開盤下跌10點、以11,642點開出。

台積電（2330），今天開盤以310元開出、下跌0.32%；股王大立光（3008）開盤以平盤4700元開出；鴻海（2317）也開在平盤90.4元。

請繼續往下閱讀...

另外，其他權值股如中華電（2412）、台塑（1301）、南亞（1303）皆以平盤開出，台塑化（6505）、台化（1326）、國泰金（2882）開高。

法人表示，近期電子股的確漲太多，獲利了結賣壓出籠，造成資金輪動快速，高基期股票會回檔，低基期股票會逐漸墊高位階，多頭架構並未改變。並指出，目前仍是基金面大於基本面，投資建議不要追高，回檔時也不要往人多的地方去。

美股昨（6）日收盤表現部分，因中美貿易協議傳出要到12月份才能完成簽署，市場呈現觀望氣氛，昨日美股收盤呈現小漲小跌。美股道瓊指數下跌0.07點、跌幅0%，收27492.56點；那斯達克指數下跌24.05點、跌幅0.29%，收8410.63點；標普500指數上漲2.16點、漲幅0.07%，收3076.78點；費城半導體指數下跌14.48點、跌幅0.84%，收1715.67點。

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