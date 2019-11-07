▲桃園地檢署今天召開記者會推出《查賄HERO》反賄選影片，由型男黃翎樵及劉昱吟2位檢察官擔綱演出男、女主角。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

桃園地檢署6日推出《查賄HERO》反賄微電影，由長相甜美超吸睛的美女檢察官劉昱吟擔綱演出，不但把HERO劇中經典台詞「檢察官身負保護社會、保護受害者的使命」結合反賄選影片宣導，桃園地檢署檢察長郭文東更誓言「強力查賄，就是反賄選的最佳方法」，盼藉此鼓勵國人針對賄選、選舉暴力、賭盤、地下匯兌、假訊息等5大影響選舉的不法行為，勇於提出檢舉。

請繼續往下閱讀...

拍攝《查賄HERO》反賄微電影的桃檢美女檢察官劉昱吟，是司訓所52期結業，熟識她的同事透露，劉昱吟不只人長得甜美、個性隨和，不但EQ一級棒，英文及德文更是呱呱叫，就連她在警界服務的妹妹也很漂亮，姊妹倆都是打擊犯罪的甜姐兒。

劉昱吟是馬拉松、自行車及長泳三鐵好手，桃檢不少檢察官都是運動健將，平日都被繁重的工作壓到喘不過氣，一到假日，眾人經常相約長跑紓壓，就連滑雪也難不倒她。此外，劉昱吟對於藝術也很有品味，畫畫也是她的紓壓方式之一，她在臉書上放了不少得意畫作，上千名臉書追蹤者經常前來誇讚。

劉昱吟擁有美國南加大研究所高學歷，她在緝毒專組任職時，今年3月逮到跨國毒梟從馬來西亞以空運方式，將2千多包安毒藏在崁燈內，夾藏走私來台，劉昱吟指揮警方佈局多時順利偵破。

此外，航警局日前也發現有毒梟以「衣服及玩具」等名義申報進口貨物，卻趁機夾藏2包重達3公斤的大麻花毒品闖關，一旦該批毒品外流，恐將毒害1.6萬人。

劉昱吟目前單身，只要她忙完手邊大案，熱愛旅行的她就會安排出遊計畫，包括耶路撒冷、斯里蘭卡或馬丘比丘等城市都有她的足跡，不少檢察官同仁對於她會辦案，又懂得享受生活，都感到非常羨慕。



更多鏡週刊報導

【女檢反賄超吸睛1】美女檢察官比女星正 桃檢自拍微電影查賄

前世情人年年送誠意大禮 龍劭華爽拍微電影曬愛

總統大選抓查賄 北檢「天眼系統」首曝光成辦案利器