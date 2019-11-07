醫求歡被拒竟爆打抓頭撞牆　長髮女友尖叫滿臉血骨折：完了！我這次死定了

▲林恩惠被打到腫成豬頭，和男友張順傑對簿公堂。（圖／翻攝《新明日報》）

記者陳俊宏／綜合報導

新加坡35歲醫生張順傑被控酒後求歡，遭女友27歲林恩惠拒絕後，竟爆打對方造成她骨折住院長達21天，他事後稱喝醉不記得了。被害人回想起事發過程仍心有餘悸，「他還掐著我的脖子，不停地按著我的頭撞牆。我不能說話，不過，我心想完了完了，我這次死定了。」此案6日開庭，檢方控張「選擇性失憶」，但遭到被告反駁，庭上火藥味濃厚。

《新明日報》報導，事發於2017年8月27日凌晨，當時警方接獲林恩惠的父親報案，到場發現張順傑的住處房門上鎖，且裡頭傳來女性的淒厲尖叫。林恩惠控訴，透過交友軟體認識張並交往，後來發現對方患有憂鬱症並有酗酒習慣。

林恩惠指控，案發前一晚和男友到三個地方喝酒，凌晨回對方家，她因疲倦拒絕對方的求歡，還是被霸王硬上弓。她說，男友完事後又想要，被拒後竟拍打電腦桌吼，「妳不想和我做愛，妳想和誰做？」

▼張順傑被控蓄意重傷罪、非法禁錮罪。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

林恩惠回憶，她當下嘗試開門逃跑，頭髮卻被男友抓住因此跌倒，「他開始在我臉上揮拳，我一直尖叫，但他沒有停手。他還掐著我的脖子，不停按著我的頭撞牆。我不能說話，不過，我心想完了完了，我這次死定了。」

林恩惠腫成豬頭、滿臉是血，連一頭長髮都沾染血跡，尾指和臉部也多處骨折，住院治療長達21天。對此，張順傑稱當時喝醉，不記得發生什麼事，被檢方控蓄意重傷罪、非法禁錮罪。

此案6日開庭，檢方指張順傑只記起案發前後的片段，中間過程卻忘了，根本是「選擇性失憶」。對此，張逐一反駁指控。

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