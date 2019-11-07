荷蘭劫機烏龍！大批軍警到場「直升機盤旋戒護」　歐洲航空：機長誤觸警報

▲荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場當地時間6日誤傳劫機事件。（圖／取自史基浦機場臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

荷蘭首都阿姆斯特丹史基浦機場（Luchthaven Schiphol）當地時間6日稍早傳出疑似劫機事件，機場立刻出動大量警護人員；飛機所屬的西班牙歐洲航空公司最新聲明指出，警報為機長誤傳，目前所有人員都已經安全下機，航空公司對此深感抱歉。

歐洲航空公司（Air Europa）稍早在推特發布聲明，「今天下午一架從阿姆斯特丹預備起飛往馬德里的飛機，因為機長誤觸劫機警報，意外啟動機場安全措施。沒有任何憾事發生，所有乘客都安然無恙，正在機上等待起飛。我們深表歉意。」

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize. — Air Europa (@AirEuropa) November 6, 2019

據了解，當地時間6日晚間7點30分，編號UX1094的歐洲航空班機機長誤觸警報，隨後周遭立刻趕來大批軍警及多輛救護車，上頭還有直升機在現場盤旋監控。部分目擊者推文指出各樣說法，包括3名男子劫機或是機上有炸彈，但均未獲證實。

軍警指出，UX1094班機機上乘客和機組人員共27人，所有人都已經安全下機。和倫敦希斯羅機場（Heathrow）、巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）並列為歐洲三大機場的史基浦機場，同時作為荷蘭國家的重要門戶，若發生劫機事件非同小可。不少關心事件的網友仍肯定軍警出動佈防的速度，不過仍有許多人指出可疑的地方，如先前「3名男子劫機」的消息是如何傳出的，以及機長發出警報有一定程序，最後竟然是誤傳的結果很奇怪。

歐洲航空對此並未多加解釋，僅表示班機仍會正常起飛前往馬德里。

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