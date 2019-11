荷蘭劫機烏龍！大批軍警到場「直升機盤旋戒護」　歐洲航空：機長誤觸警報

▲荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場當地時間6日誤傳劫機事件。(圖/取自史基浦機場臉書)

記者張靖榕/綜合外電報導

荷蘭首都阿姆斯特丹史基浦機場(Luchthaven Schiphol)當地時間6日稍早傳出疑似劫機事件,機場立刻出動大量警護人員;飛機所屬的西班牙歐洲航空公司最新聲明指出,警報為機長誤傳,目前所有人員都已經安全下機,航空公司對此深感抱歉。

歐洲航空公司(Air Europa)稍早在推特發布聲明,「今天下午一架從阿姆斯特丹預備起飛往馬德里的飛機,因為機長誤觸劫機警報,意外啟動機場安全措施。沒有任何憾事發生,所有乘客都安然無恙,正在機上等待起飛。我們深表歉意。」

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.