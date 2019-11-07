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判決出爐魏應充臉書PO文訴心境：「「善愛為寶、台灣共好的理想不變！」

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▲頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決。（圖／記者湯興漢攝）

▲頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院6日做出部分駁回、部分撤銷的判決。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

最高法院昨（6）日傍晚公布頂新越南油案三審判決結果，頂新前董事長魏應充深夜也透過臉書發文，以661字訴說心境，聽到判決時「長嘆一聲、也無可奈何」，強調其「善愛為寶、台灣共好」的理想不變，有願就有力。

頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院昨日做出部分駁回、部分撤銷的判決，判決7罪刑度合計5年9個月，頂新律師余明賢代表魏應充召開記者會，直指本判決有五大爭議之處，將待收到判決書後依法聲請再審，針對本案多項違背法令之處，也將聲請非常上訴。

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▲頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決，魏應充晚間透過代表律師余明賢召開記者會回應。（圖／記者周宸亘攝）

▲頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決，魏應充晚間透過代表律師余明賢召開記者會回應。（圖／記者周宸亘攝）

魏應充雖然並未現身記者會，選擇在記者會後於臉書發文，訴說面對判決時的心境，近期投入味全龍的復出以及各項公益志業的推動，以及未來將做之事，以下是魏應充的聲明全文：

善愛為寶 台灣共好

阿彌陀佛！

聽到最高法院今天審理結果，我長嘆一聲、也無可奈何，突然想起白天看到的靜思語：「付出能忘懷煩惱、安然自在」，心情平靜了一點。

過去6年來，社會對我及油案有很多誤解，一開始我們錯失了說明機會、到後來已經失去話語權，百口莫辯、眾人指責。長達20多年的佛教信仰成為我最大的支撐，我選擇相信司法，選擇「說我所說、做我所做」，希望一步一腳印、往我心中的善愛之路前行，期待有一天能化開誤解，集結更多的人一起共植福田、一起讓台灣共好。

這段時間，我全心投入味全龍的復出以及各項公益志業的推動，看著公益夥伴們慢慢上軌道，像是將才學堂技職計畫，幫助了300多位弱勢學童培養出能幫他們改變出身、翻轉未來的烘焙技能，這就讓我感到很安慰，也覺得我們又往「善愛為寶、台灣共好」的理想又接近了一點。

味全龍的復出，也是這段時間讓我很欣慰的事情，我還記得今年6月24日中華職棒會員大會確認通過味全龍加盟案，會後開記者會宣告味全龍「回家」的那天，網路上許多球迷歡聲雷動，我的心情跟球迷一樣激動。

之後球隊整軍完成，我看著小龍們在棒球場上奔馳、一天比一天成熟的表現，內心非常欣慰，時值世界12強棒球賽，我心想小龍們明年就要打二軍、後年要打一軍，應該很快也能成為未來中華隊的驕傲，不管我在哪裡，我一定會繼續盡我所能支持球隊。

面對司法審判結果，我非聖人、當然有所不平，心想這應該是上天給我的功課，今天看到的靜思語也提到：「求佛保佑、不如行善助人」，我決定繼續說我所說、做我所做，我相信人有二十難、有心就不難，「善愛為寶、台灣共好」的理想不變，有願就有力。

▲頂新代表律師余明賢直指本判決有五大爭議之處，將待收到判決書後依法聲請再審。（圖／記者周宸亘攝）

▲頂新代表律師余明賢直指本判決有五大爭議之處，將待收到判決書後依法聲請再審。（圖／記者周宸亘攝）

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