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轉單效應發酵？　製鞋台商搶先插旗蘇比克

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▲▼蘇比克經濟特區的大田鞋業。（圖／記者余弦妙攝）

▲蘇比克經濟特區的大田鞋業，未來預計將會聘用當地近7000名員工。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／蘇比克報導

受到中美貿易戰影響，不少在中國大陸投資的台商欲將低成本，因此紛紛回流或轉往東南亞地區設廠，在此之前，已在菲律賓蘇比克經濟特區建廠3年多的大田鞋業今（6）日受訪時表示，貿易戰前部分上游廠商早有規劃，影響不大，而大田就是其中一家。

陳丙材表示，2016年時，因受限於中國大陸的環保意識抬頭，再加上關稅逐步增加，因此大田鞋業就決定要把銷往歐洲的訂單轉移至菲律賓，不選擇越南而是選擇菲律賓的最主要原因是傳產銷往歐洲的關稅是0，比起越南還是需要關稅的情況下成本相對壓低。

請繼續往下閱讀...

另外，陳炳才也說，現在經商模式已經改變，彈性變大也提高了應變空間，以前是先有廠才有單，現在是要先有客人才會建廠，這需要長時間準備，因此，上游廠商來菲發展早有計畫；另外，大田製鞋在大陸及蘇比克灣都有廠，雖中美貿易戰有影響，但由於在菲設廠轉移產能，讓產能不至大減，目前中國與菲國的產能占比是1：1。

陳炳才更透露，明年Q2二廠將會建構完成，將會把中國與菲國的產能比拉至1：2。目前工廠聘用的在地工人數約為3000多人，等二廠啟用後預估將會為當地增加3000個的工作機會。

大田鞋業的1名廠區經理表示，之所以在蘇比克灣設廠，是因為相比印尼、柬埔寨，這裡從接單到交貨相對快速，降低許多企業、物流成本與時間，曾有上游催促交貨，大田最快21天就完成所有流程。

大田製鞋有限公司早先在大陸東莞設廠，後於2015在蘇比克灣設廠，廠區目前占地總面積達4萬坪，員工3000多人，接下來將擴建新廠，規模將再擴大。

▼蘇比克經濟特區的大田鞋業工人準備上工。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼蘇比克經濟特區的大田鞋業。（圖／記者余弦妙攝）

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