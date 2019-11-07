草屯台語真傳！彩券奇女「七字仔」連環砲4分鐘　唸到殺人犯回家洗碗

記者鄒鎮宇／南投報導

「我先自我介紹！」南投草純賣公益彩券的李莉代因口才流利，隨便就可以說出4分多鐘的台語「七字仔」，讓圍觀的路人嘖嘖稱奇。李莉代更開玩笑地說，有客人將「七字仔」錄回去給壞兒子聽，最後讓對方改過向善。

「護樹老娘」在臉書分享這段奇遇，表示她偶然巧遇這名「奇女子」，對方隨便就出口成章，甚是連「七字仔」的台語脫口秀都信手拈來，「很震撼我的是那種台語的鄉里俗語可以用的隨心所欲，而樂觀開朗勤奮加上創意的努力是我所欠缺的美德」。

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▲李莉代的「七字仔」讓許多會台語的人都自嘆不如。（圖／護樹老娘授權提供）



李莉代看到「護樹老娘」後先自我介紹，並大方說出自己有在賣刮刮樂的地點，希望對方可以多多捧場；另外，她也很有自信地說，許多客人喜歡聽她講話，她的「七字仔」可以從頭講到腳，非常厲害。

李莉代說，曾經有個媽媽聽到她的「七字仔」，把它錄回去給曾經殺人、搶劫關出來的兒子每天聽，沒想到有一天對方竟主動幫忙洗碗，「從那天以後，歹仔變好仔，每天都出去工作」，甚至開始主動做家事，讓該名母親跟李莉代道謝。

「七字仔」如下：

若是講著這個頭毛（頭髮）

健康平安歲數長

若是講著頭碗心（天庭蓋）

心情像好天，攏總未黑陰。

若是講到後頭摳（後腦勺）

子孫學問博士博

若是講著這咧額頭

每年可以蓋大樓

若是講著這咧目眉（眉毛）

全家都會發大財

若是講到這個目睭（眼睛）

快快樂樂沒煩憂

若是講著這個鼻

子孫厝內填填填（滿滿滿）

若是講著這咧嘴

永遠大富擱大貴

若是講著這咧嘴齒（牙齒）

歡歡喜喜過日子

若是講著這咧嘴舌（舌頭）

朋友感情像姐妹像兄弟

若是講著這咧下骸（下巴）

幸福美滿自然來

若是講著這咧嘴皮（臉皮）

賺錢賺到油洗洗（賺翻了）

若是講到這個耳

財產愈來愈有咪（東西成形）

若是講著這咧頷棍（脖子）

賺錢賺到穩穩穩

若是講著這咧肩呷頭

查某將查脯真正敖（女人聰穎，男人真的能力強）

若是講到秋姑頭

查某水查脯真緣投（女人漂亮，男人帥）

若是講到這咧手骨

賺吃愈來愈有數（愈來吃愈好愈多）

若是講著這咧手肚（大姆指那塊肉吧？）

喜事連連打鑼又打鼓

若是講著這咧手盤（手背）

不怕熱也不怕寒

若是講著這咧手心

賺錢就像賺黃金

若是講著這咧手前截（手指）

一項又一項今後無苦只有甘

若是講著手前甲（指甲）

吃葷的人三餐有魚也有肉，吃素的人好料整桌上，印到滿滿滿。

若是講到胛著片（背部）

金銀財產賺到整大廳

若是講著這咧龍骨（脊椎骨）

每天都有現金可以畚（拿畚箕接）

若是講著飯匙骨（肩甲骨）

是二支，家族傳宗接代，有妹妹也有弟弟。

若是講著擱樓腳（胳肢窩）

錢放銀行任你拿

若是講著排仔骨（胸排骨）

是雙排，隨時都有貴人來

若是講著這副胸頭（胸部）

每樣會又每樣敖（強）

若是講著這咧兩條筋

賺錢賺到整厝間

若是講著這咧腹肚

生活富裕未艱苦

若是講著這咧腰

賺錢賺到燒燒燒

若是講著這咧肚臍

日日財源滾滾來

若是講著這咧腳撐胚（屁股）

子孫孝順老爸和老媽

腳撐胚中間有一洞（肛門）

讓你通順真輕鬆

頭前麻是有一洞（尿道孔）

一起講，像水道水（自來水）大大流，讓你放到爽

若是講著這咧腳頭屋

常常買屋又買地

若是講著這咧腳腿

閒閒遊山又玩水

若是講到這個腳骨

笑咪咪啊未鬱卒

若是講著這咧腳肚（小腿）

查某嫁好尪，查脯娶好某

若是講著這咧腳盤（腳掌背）

子孫做大官無人做流氓

若是講著這咧腳底（腳掌）

同樣一千的鈔票賺到一把又一把

若是講到腳前指（腳指）

一節又一節，一生過得很有價值

若是講著腳前甲（腳指甲）

子孫聽話不用打

無論你多高或多矮

要什麼都有辦法買

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