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真的開放挖石油！　川普政府出租北極阿拉斯加160萬公頃土地

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▲▼阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）北部的跨阿拉斯加輸油管路。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於費爾班克斯（Fairbanks）北部的跨阿拉斯加輸油管路。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普政府5日表示，今年12月起將開放標租阿拉斯加州北極地區160萬公頃土地，用於開採石油資源，並承諾未來開放更多土地供開發。

根據路透社報導，美國土地管理局（Bureau of Land Management）宣布，12月11日將舉行阿拉斯加國家石油儲備區（National Petroleum Reserve）年度油氣租賃權拍賣，這也是土地管理局針對阿拉斯加北坡（Alaska’s North Slope）西側地區石油資源舉行的第15次租賃權拍賣。

美國前總統歐巴馬時代曾制定保護措施，限制開發這片面積達930萬公頃的石油儲備區有，理由是為保護北美馴鹿、候鳥等諸多自然資源。川普政府和石油業者則認為，歐巴馬政府的保護計畫限制過多，土地管理局也有意制定新方案取而代之。

國家石油儲備區位於阿拉斯加傳統產油地普魯赫灣油田（Prudhoe Bay）和庫帕勒克油田（Kuparuk）西側，過去數十年來從未開發。土地管理局駐阿拉斯加州主管帕吉特（Chad Padgett）在聲明中說，隨著鑽井技術的進步，更謹慎的作法的是制定一項能夠促進資源經濟發展，同時保護重要自然資源的新方案。

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