　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

遠見／雙面台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／邱莉燕  攝影／陳之俊

中華民國政府自1949年遷台至今，恰好滿70年。台灣從貧窮艱難走到繁榮開放，也從戒嚴封閉轉型為民主自由的社會。

台灣經濟奇蹟，曾受國際激賞，近年卻因政黨惡鬥，競爭力節節敗退。另一方面，台灣人民幸福感卻又在全球名列前茅，獲評為最宜居國度之一。

一個台灣，為何會有兩種極端面孔？為了探求「雙面台灣」的真實景況，《遠見雜誌》與「遠見研究調查」，針對70年來經濟、社會、教育變遷，進行上市櫃企業主大調查及全民大調查。結果頗令人憂心。

請繼續往下閱讀...

但台灣一點一滴累積的軟實力，卻也讓台灣成為「地、情、人、蘊」全方面友善、溫暖的島嶼，讓外國人大聲喊讚。

總統大選倒數70天，《遠見》願景三部曲系列二，帶領讀者檢視台灣一流的軟實力、三流的硬實力，盼未來執政者省思，帶領台灣再向前。

1986年7月，《遠見雜誌》創刊。當時的封面故事是〈在世界的地圖上，找到台灣在哪裡？〉

如今，《遠見雜誌》400期系列報導，在世界的地圖上，卻看到兩個台灣。

一個是備受外國人與外媒稱讚的台灣軟實力。

一個是經常丟臉到國外去、愈來愈破敗的台灣硬實力。

軟強、硬弱，讓今日的台灣，變成「雙面台灣」！

桃園機場就是雙面台灣的縮影，具體而微彰顯了「軟強」與「硬弱」並存的現象。

桃園機場如同台灣縮影 軟體受肯定、硬體被嫌棄

「如果你在一個機場突然醒過來，可能會不知道身處何方，」經營桃園機場公共服務與免稅店的昇恆昌總經理江建廷說：「若是來到桃園機場，你一定可以知道你是在台灣。」

國際免稅店專業雜誌《穆迪報導》（Moodie Report）董事長馬丁‧穆迪（Martin Moodie）曾對桃園機場的公共服務大感驚豔，撰文指出：「我建議所有機場的CEO及世界上所有的商務老闆們，買張機票親自飛一趟台灣，花數個小時在桃園機場細心品味。」

迥異於其他國家機場的冰冷，桃園機場海關內詢問處的服務人員不只坐在櫃台內等候，而是主動出擊，四處走動去尋找需要被服務的客人。「他們是台灣的親善大使，」江建廷說。

多年來昇恆昌致力把機場變得更舒適，每年編列1億元、累計至今逾30億元，增加一、二航廈內各項營業及公共設施。

特別裝潢的台灣印象候機室，與高科技廠商技嘉合作，使用上噸的回收主機板，在牆上拼貼出「TAIWAN」字樣，主機板上各種顏色的插槽，成為最有藝術感的點綴。

凸顯台灣元素的金馬獎候機室、金曲獎候機室，讓國際人士領略台灣的美好，甚至還有台灣12節氣的候機室。

桃機的候機空間凝聚了台灣軟實力的各種美好品質，屢獲國際大獎肯定。

2014年獲國際機場協會（ACI）「服務品質調查評比」第2名，及Skytrax「世界機場大獎」亞洲最佳機場第10名。之後2015、2016年屢屢得獎。

2017年再獲得該評比「2500萬至4000萬旅運量機場」亞洲及全球雙料冠軍，並蟬聯Skytrax全球最佳機場服務人員第一名。

漏水停電家常便飯，滑行道爛到國際知名

弔詭的是，桃園機場的硬體，卻讓人痛心！

屋頂已多次漏水，曾無預警大停電導致國家大門一片漆黑，在旅客看不到的地方，滑行道與南北跑道破洞，遇雨泥濘不堪，修了再修。

「這兩三年桃園機場的滑行道是破破爛爛、坑坑疤疤，」一位飛行資歷豐富的現役機長說。他常為了閃坑洞，不得已偏離滑行中心線，必須同步放慢正常滑行速度，好似參加越野賽車拉力賽。

由於坑洞破損，跑道常常封閉施工修理，起降受影響，也延誤了旅客登機時間。

滑行道品質不佳，也大大增加了更換飛機輪胎及增加清洗機身的頻率。有一次，國內某家航空公司的飛機降落西安後，當地的機務一臉驚慌跑來問：「你們的機場怎麼了？為何飛機發動機、輪胎都是泥？」丟臉丟到國外。

他表示，關於滑行道與兩條跑道的破損狀況，主管機關、桃園機場公司的答覆永遠是年久失修、班機起降愈來愈多，不堪負荷。

「但是滑行道重新鋪面、剛整修完一年就又壞了，」這位機長只覺得不可思議：「再怎麼忙碌，桃機也不是全球前十大忙碌的機場。」

根據2017年12月桃園市機師職業工會針對508位線上飛行員所做的調查，九成九對桃機滑行道的平整度，耐用度及安全性不滿意。

詢問「過去五年來整修好的滑行道是否能維持不壞超過一年？」回答不能者，超過八成六。

再如「花了台幣30億整修多年的國門、桃園機場，是否有信心在當前政府任內，看到安全、平整、耐用的桃機跑道？」更有九成七以上飛行員回答，沒有信心。

「感觸很深，」桃園選出的立法委員陳學聖回想1979年中正國際機場完工之際，引領全亞洲機場風騷，包括新加坡、香港等各國航站管理人員紛紛前來取經，當年香港赤鱲角機場尚未興建，根本還只是小漁村。

後來香港赤鱲角機場建成，陸續獲得國際航空界「五星級機場」殊榮，反觀桃園機場卻是狀況連連，跑道前時常擠滿飛機大排長龍，桃園航空城計畫延宕10年還沒個下文。

「機場整建過程中，問題叢生，」2019年3月勘查過桃機的陳學聖指出，很多航空公司都不願意在台灣降落，因為返回他們的基地後，要立刻洗機腹跟起落架，裡面不是黃沙滾滾就是爛泥，每次只要從台灣回去，所有人都知道他們去過台灣，「這是一個最大的汙辱。」

陳學聖總結，機場內部舒服漂亮，以客為尊，但看不到的硬實力卻令人非常難過，其實「機場的起落飛安才是關鍵。」

桃機的「軟強」「硬弱」，也可說是台灣目前綜合國力的寫照。

生活在此刻的台灣，時常感到很錯亂。一方面，許多國際評比經常把台灣捧上天。

最宜居國度意外頻傳 公共建設管理不善釀禍

今年9月5日，全球最大旅外人士網站「InterNations」發布《旅外人士圈內人》（Expat Insider）年度最新報告，共2萬259人參與調查的報告中，台灣是各國旅外人士心目中全球最佳宜居與工作地。

但另一方面，台灣的硬實力卻節節衰退。

經濟停滯就是一個指標。根據前經建會副主委葉萬安今年5月最新研究，過去70年來歷任總統期間的經濟成長率表現，可說一代不如一代。兩蔣時代9％，至蔡英文時代剩2.4％。

公共建設的競爭力停滯也是指標。例如台灣第一大港高雄港的貨櫃裝卸量世界排名，1986年居全球第三大，到2018年淪為第15名。

公共建設管理不當造成的人禍，近幾年來更是頻傳。今年10月1日，一輛油罐車駛上宜蘭南方澳跨港大橋，大橋突然斷裂，橋體掉落撞擊漁船，造成19人傷亡。事故原因令人驚訝，該橋建造21年間竟從未檢測過。交通部與各縣市緊急全面盤點全台橋梁後，發現還有39座沒有檢修。

回顧1949年國民政府遷台，至今剛好70年。為什麼發展至今天，台灣的軟實力與硬實力，走向完全不同的方向？

渡海傳燈無私奉獻，孕育有溫度的人文底蘊

首先，來看看台灣軟實力，可以從一群快要被遺忘的人說起。

根據《有溫度的台灣史》一書作者、作家楊渡研究，1949年從大陸遷居台灣的人中，除了軍隊、公務員和百姓，還有大量知識分子與文化精英，其中不乏大師級人物。

但遷台初期，台灣十分混亂與貧窮，讓這些人「低就」到全台各地的各級學校教書，通過教育、文化的傳承，影響了數個世代的台灣人。

例如享譽國際的導演李安，他的父親李昇自江西渡海而來，先後在屏東潮州中學、台東女中、花蓮師範當校長，再調到台南二中和一中，影響了無數學生。

飄洋過海在台灣銀行任職的姚一葦，戲劇美學影響了數代年輕人。一代文人畫宗師呂佛庭在台中師專落腳，桃李門生無數；出生廣東的抽象畫大師李仲生，在中山女中擔任美術教師，不少弟子們，後來都成為國際知名畫家。

台灣的軟實力就是從這一群「渡海傳燈人」，一代又一代傳承下來的人文精神，直到現在仍浸潤著這塊土地。

台灣軟實力的現代化，也是逐步覺醒的過程。

1970年代初期，台灣已有相對的經濟基礎，卻遭逢了極大的外交困境，相繼退出聯合國，跟日本、美國乃至一連串國家的雪崩式斷交。國際地位的下滑，令台灣在政治上產生了身分認同的危機，直到現在。

「當台灣沒有辦法在政治找到認同時，」楊渡詮釋歷史說：「就必須在文化上找到我是誰，用文化來自我肯定。」

因此，鄉土文學興起，書寫台灣的鄉土與現實生活，成為顯學。楊渡認為，林懷民在1973年回到台灣成立雲門，「中國人作曲、中國人編舞、中國人跳給中國人看，」代表著即使失去了中國的代表權，但台灣仍然是中華文化的主要代表。

除了有文化底蘊外，台灣人民先天的友善、熱情，也是令不少外國人對台灣軟實力讚不絕口的地方。多年前大陸《新週刊》總編輯封新城帶領一群記者來台自由行後，這樣形容台灣：「台灣最美的風景是人」。

另外，台灣物價不高，健保覆蓋率超過九成，看病便宜，都讓台灣軟實力舉世聞名。

薪資凍漲17年，經濟動能被「鎖」在大陸

至於台灣硬實力為何節節衰退，則與景氣連續20年落後有關。

其實台灣經濟曾有過好時光。1966年到1996年，曾平均年成長率超過9％，比日本的連續27年、南韓的28年都還要久。

那是「黑手變頭家」的創業浪潮。根據中研院社會所所長謝國雄的研究，大約從1970年到1990年區間，台灣創下了全球最多人均創業的紀錄，至今這項紀錄仍是世界第一。工人、農民的子弟翻身當老闆，變成資本家。即便是中國大陸在最好年度的創業比率，也僅是台灣鼎盛時期的2／3。

「台灣是唯一在一個世代之內，出現很多白手起家的人，」中研院社會所研究員林宗弘比較過20～30個國家的文獻後發現。

那也是「台灣錢，淹腳目」的瘋狂年代。1990年台灣股市站上1萬2682點。當時還在念高中的林宗弘，記得自己當時被堵在南京東路的公車上，因為這是一條號子雲集的大街。不少菜籃族帶著股市賺到的錢，攜家帶眷上館子吃大餐。

經濟停滯陷入泥淖 年輕族群被剝奪感嚴重

只可惜，台灣沒能延續這份奇蹟。經濟成長率從2011年至今長達9年，徘徊在1～4％。出口金額年年成長，卻有愈來愈多人覺得沒有享受到台灣經濟成長的果實。

尤其令人產生「被剝奪感」的是薪資凍漲17年。在2002年前，台灣每人每月實質總薪資的年成長率，從來沒有出現過負值，甚至在1988～1990連續3年，薪資成長率還高過經濟成長率。只是，昔日好時光，似乎再也不見。

根據中研院經濟所助研究員楊子霆的研究，企業獲利與民眾荷包脫鉤的分水嶺是2002年，那是台灣經濟向下的轉捩點。楊子霆判斷，這可能跟大陸在2001年底、台灣在2002年，一前一後加入WTO有關。

很巧的，高雄港貨櫃裝卸量世界排名往下掉，也從2002年開始。這一年，高雄港掉到第五名後，再也無法保住前五名。

中國大陸加入WTO後，關稅壁壘消失，快速變成世界工廠，導致不少台商偷偷去大陸，最直接的衝擊便是失業者急遽增加。

2002年時，當時林宗弘28歲，在全國產業總工會工作，整日忙於處理關廠歇業的案件。他算過平均一週要處理兩件關廠歇業，一整年下來處理了100餘件，「非常非常頻繁，」他搖搖頭說。

後來他發現海外台商平均雇用29到33人，台灣廠就會裁掉1人。同時，台商在大陸賺到的錢，多半持續投資在大陸，台灣本土沒有辦法受惠。

研華科技執行董事何春盛用「鎖」字描述兩岸產業的互動：「台商到中國大陸投資，把台灣的經濟動能帶到大陸去，鎖在大陸回不來。」

黑手變頭家已成絕響，GDP裹足不前

林宗弘和中研院社會所副研究員李宗榮聯手，加上中研院眾多社會學家對於台灣經濟與社會轉型的研究，出版了《未竟的奇蹟》一書。

「未竟」二字值得咀嚼和深思，意指台灣經濟本來有機會可以持續成長，但是面對產業轉型升級的十字路口時「卡關」了。

《未竟的奇蹟》綜合許多專家意見，除了兩岸經貿擴張促使台灣產業空洞化外；國家角色弱化，政策效果不彰；企業加快大型化，導致中小企業節節敗退；生育率低、人口老化；和政治掛帥，經濟專業不受尊重等，是台灣經濟衰退的五大原因。

學者研究，台灣早年強大的技術官僚能力，在1990年代後，民選總統、民粹後，已快速弱化。

一些國家政策事後也證明是失效。包括貿易上對中國大陸投資的「戒急用忍」與後來的「積極管理有效開放」，均無法阻止台商偷偷西進。陳水扁政府時期推動的「兩兆雙星」，甚至留給企業與銀行沉重的債務。

中小企業是台灣經濟動力的一大來源，但《未竟的奇蹟》一書卻發現，台灣企業大型化的速度非常快，擠壓了中小企業生存的空間。

根據行政院主計處每五年一次的工商普查，台灣前一千大企業占全國企業的資產總值與營業額，從1991年的五成左右上升到2011年的七成以上，僱用的員工則從25％上升到30％，這些數據顯示大型企業迅速成長。

根據經濟部出版的《中小企業白皮書》顯示，1987年中小企業占台灣出口產值的78％，但到了2005年，該比例只剩下18％。

過去被稱頌的「黑手變頭家」、世界第一的階級流動現象，已經消逝。

前行政院長毛治國直言，台灣最痛心的就是專業愈來愈不受尊重，任何事情都是政治掛帥。「民主政治走了偏鋒，台灣就走偏鋒了，」他說。

因此，過去20年來，台灣的硬實力跌跌撞撞。人均GDP花了19年，才從1萬變2萬美元，是亞洲四小龍中花費時間最久的。2011年突破2萬美元後，至今還在2萬4000美元徘徊，是亞洲四小龍中唯一未達3萬美元。

外商、台商資金加碼台灣 開放政策迎接人才、技術

台灣從「奇蹟典範」到「衰落典範」，不禁令人悲從中來。

當硬實力敗落，當然財政困窘，政府窮到要砍公務人員退休金、勞工退休金，也無法好好建設台灣，讓台灣的文明之路，愈走愈辛苦，陷入三流的硬實力困境。

走過70年，台灣已在發展的十字路口。如何讓硬實力趕上軟實力，無疑是當務之急。

其實，此刻的台灣正碰上30年來一次絕佳的關鍵時刻。

「2019年起，將是台灣黃金時刻的再一次到來，」曾恭逢台灣經濟上一波鼎盛時期的何春盛指出，由於中美貿易戰，台灣「中間站」的地位變得更加突顯，或可突破「硬弱軟強」的僵局。

近一年台商回台投資設廠，累計登記金額已破6000餘億元。全球一流公司包括微軟、谷歌、亞馬遜、西門子、施耐德等，亦均增加對台投資。

最近，不少台灣企業家敏感的觀察到，多年來已不來台灣，直接去大陸的美國與世界級大企業家，近來紛紛到台灣。

英特爾新任CEO羅伯特‧斯萬（Robert Swan），就在10月初，罕見率領一級主管造訪台灣，還找了許多高科技大老闆餐會，表態投資台灣。

台北美僑俱樂部最近申請入會的人數也大增，許多是過去被派在大陸的企業二代，紛紛回台。

同時，財政部今年8月釋出台商資金回流減稅誘因，最低稅率只有4％，預估將帶動資金回流。「這是近30年來，台灣金融界最強的一波資金活水，」國泰金控總經理李長庚說。

台商與外商雙雙加碼台灣，將帶動產業投資成長，吸引海外優秀台灣人才回台，甚至吸引外國精英來台。因應經濟動能的推升，台灣的總體薪資也可能上漲。

知名經濟學家、遠見‧天下文化事業群創辦人高希均指出，面對絕佳的新機會，必須用最開放的政策，迎接人才、資金與技術，才能再創新局。

「台灣千萬要把握機會，」何春盛說，重現下一個30年的經濟奇蹟，2019年可能會是一個分水嶺，或可突破「硬弱軟強」的困局。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

ET快訊
快訊／彰化29歲女拿刀砍爸爸！父大動脈破裂噴血送醫亡
找阿妹宣傳！富南斯吸金30億　夏于喬父親涉案被約談
波音737客機窗戶裂開！航空公司竟拿膠帶黏住繼續飛
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高通第4季財報優於預期、盤後漲近6%　5G手機展望佳

台肥噤聲避談韓國瑜借錢買豪宅案　僅發3點聲明：不介入買賣過程、不再回應

董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

遠見／雙面台灣

搖出4000萬美元商機　日出茶太靠珍奶站穩菲律賓茶飲龍頭

理財周刊／瘋狂利多加持　加速掏空台股未來

再等等！用手機號碼跨行轉帳　明年就會上線

理財周刊／美聯儲暗示今年不再降息　美元可投資嗎？

理財周刊／金融股漲什麼？

先探／航太概念股　春燕捎來喜訊

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

高通第4季財報優於預期、盤後漲近6%　5G手機展望佳

台肥噤聲避談韓國瑜借錢買豪宅案　僅發3點聲明：不介入買賣過程、不再回應

董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

遠見／雙面台灣

搖出4000萬美元商機　日出茶太靠珍奶站穩菲律賓茶飲龍頭

理財周刊／瘋狂利多加持　加速掏空台股未來

再等等！用手機號碼跨行轉帳　明年就會上線

理財周刊／美聯儲暗示今年不再降息　美元可投資嗎？

理財周刊／金融股漲什麼？

先探／航太概念股　春燕捎來喜訊

快訊／北市內湖死亡事件！20多歲男「頭部疑留彈孔」陳屍臥房

立院憂F-16飛行員不足　空軍：依戰機比例逐年調增人力

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

Lexus LS 500h變身「無人自駕車」　明年開放民眾試乘

「毛毛店長」齊出動！寵物雲商店「週週抽iPhone11」為您升級萌寵相機

價值128萬美元！超亮「鑽石黃金馬桶」開放購買...但有大缺陷

看見幸福視角！48歲男氣炸...深夜闖前女友家　母子3人屍躺家中

12強／MVP沒有多偉大　朱育賢：有貢獻最重要

「大陸第一美胸」女星手術出意外！「切粉瘤離動脈太近」陷昏迷轉送急診

12強／郭嚴文唯一野手沒亮相　洪總：短期賽難分配

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

財經熱門新聞

立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

赴歐遊玩注意！歐元匯價創29個月來新低　換新台幣5萬多賺2700元

「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

頂新案判決出爐 魏應充臉書PO文訴心境

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

金管會同意台肥借錢給韓國瑜買房？　顧立雄：不接受魚目混珠的講法

轉單效應發酵？　製鞋台商搶先插旗蘇比克

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

頂新案5年9月定讞　魏應充：上天給我的功課

朱學恒臨櫃繳款碰到網路壅塞　中信銀：30分鐘內全面恢復正常

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

更多熱門

相關新聞

即／外籍男闖華航起落架！檢聲押獲准

即／外籍男闖華航起落架！檢聲押獲准

桃園機場華航班機2日出現不明男子闖入的事件，該名外籍男子非法闖入桃園機場，攀上華航CI-028班機輪艙，因此被航警局移送地檢署。檢察官偵訊後，認為該男子有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押。桃園地院考量後認為，該男子在台灣沒有住處，有逃亡之虞，因此獲准收押。

全球「最好睡機場」桃機獲第6名

全球「最好睡機場」桃機獲第6名

草地潛伏1小時　外籍男爬起落架

草地潛伏1小時　外籍男爬起落架

宛如電影！外籍男跳上華航飛機起落架

宛如電影！外籍男跳上華航飛機起落架

陸婦登機失敗　向桃機&航空公司求償

陸婦登機失敗　向桃機&航空公司求償

關鍵字：

遠見雜誌桃園機場薪資凍漲經濟奇蹟

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面