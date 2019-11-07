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美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

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▲▼大學理事會於1901舉辦了第一場SAT考試，共973名學生參加。（圖／翻攝自SAT官方網站）

▲大學理事會於1901舉辦了第一場SAT考試，共973名學生參加。（圖／翻攝自SAT官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國芝加哥一名參加大學入學考SAT（Scholastic Assessment Tests）的高中生，收到范德比大學（Vanderbilt University）、西北大學（Northwestern University）和芝加哥大學（University of Chicago）招生簡章，決定提出入學申請，後來卻全數被拒絕。《華爾街日報》指出，這是大學要讓學校的排名上升的手法，SAT的考生成了受操控的棋子。

舉辦SAT的大學理事會（College Board）被爆以47美分的價格出售考生的姓名和個資。大學理事會表示，每年有1900所學校和獎學金計畫購買200萬至250萬個姓名組合，還有其他像是學生種族、SAT成績和家庭背景的資料。

▲▼SAT考試分為推理測驗和學科測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲SAT考試分為推理測驗和學科測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

學校為了降低錄取率，使用這些購買來的個資，招募那些錄取錄不高的學生再拒絕他們。其中斯坦福大學的錄取率最低，為4％。哈佛，普林斯頓，哥倫比亞，朱利葉和耶魯緊隨其後，錄取率在5％至6％之間。大學理事會透過販賣個資所得的相關收入，在2017年達到1億美元（約台幣30億元），佔全年總收入近一成。

美國多個州都有法規禁止出售學生資料，而大學理事會強調，他們並非「銷售」而是「授權」大學使用考生資料，銷售涉及資料所有權的轉移，而授權只是讓購買的人擁有資料使用權。

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