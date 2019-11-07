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傳統「紡織、車業」如何改革翻身？本土創業家的故事超勵志

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▲臺灣中小企銀 。（圖／臺灣中小企銀）

▲臺灣中小企銀，多年來扶植數不盡的在地企業，從募資、金融外匯到擴廠計畫，讓許多本土工廠、企業成功轉型。（圖、影／取自臺灣中小企銀影片）



生活中心／台北報導

台灣從70年代開始經濟起飛，許多中小型企業秉持「愛拼才會贏」的精神，創造無數的工作發展機會，辛苦交出一頁頁輝煌的成績單，連結起從鄉村到城市的繁榮！臺灣企銀，多年來扶植數不盡的在地企業，從募資、金融外匯到擴廠計畫，讓早期的工廠能夠持續傳承至今，甚至到2、3代進行轉型再出發，今年特別規劃「台灣活力創業家影片專題」紀錄各界產業的先驅，白手起家的拼搏故事，見證台灣企業頑強、不願服輸的生命力。

「夢想起飛，一路相挺」是臺灣企銀的服務理念。

信織實業
影片開頭介紹「信織實業股份有限公司」這個亞洲最大品牌鞋材不織布製造商，唯一獲得NIKE、ADIDAS、REEBOX、NEW BALANCE等欽點，背後的推手是名幹練的女性—信織實業董事長徐孟榆，回首民國85年賀伯颱風橫掃台灣，重創工廠，「廠房被吹垮啊！不想被淘汰就試試研發、設計，一起跟學術界配合，不懂的外貿、外匯就問臺灣企銀。」終於靠著臺灣企銀支持與建議，讓資本額僅千萬元的工廠，一步一腳印打造出數億元的營業額。

請繼續往下閱讀...

▲中小企銀。（圖／中小企銀）

▲「冠閤企業」2008年拓展產品結合自家合撚紗技術與PTFE塗布技術研發，成為台灣唯一生產PTFE建築用布膜的公司。

冠閤實業
早期台灣製造業在國際間打響名號，舉凡機械、紡織、玻璃纖維等，掛上台灣生產絕對是名牌保證，逐漸壯大的事業版圖終有一天也會面臨交接或轉型擴充的資金困境。另一家南部起家的「冠閤企業」董事長龔永盛表示，我們最早做玻璃纖維合撚紗，2008年拓展產品結合自家合撚紗技術與PTFE塗布技術研發，成為台灣唯一生產PTFE建築用布膜的公司，「2003年當時玻璃纖維合撚紗台灣用量不大，那時只有日本生產供應，他趕緊抓住機會，開始募集人才和資金」2007年資金無法再擴充，所幸臺灣中小企業銀行主動扶植和相助，讓公司慢慢上軌道，成功開發薄膜結構，如今終於達到億萬元的規模。

▲臺灣中小企銀 。（圖／臺灣中小企銀）

▲總盈汽車董事長呂文瑞表示，二廠就是臺灣企銀幫我建設完成。

總盈汽車
另外，從事車業的呂文瑞一手創辦「總盈汽車」深耕市場40年，針對市區及郊外路線開發出快充式電動巴士，15分鐘內完成充電，讓每日每車營運里程達到250KM以上，整車妥善率超過99%，回首一路的辛苦，他滿是驕傲，「經營車輛管理到運行這塊，必須取得國外代理商，這一路需要很大力量支持，尤其二廠就是臺灣企銀幫我們扶植起來，直到後面三廠、機器設備也多虧有臺灣企銀。」肯定臺灣企銀用心觀察，發掘企業的未來性，協助企業解決問題，提升創新改革的能量。

▲臺灣中小企銀 。（圖／臺灣中小企銀）

妮娜巧克力工坊
臺灣企銀不僅支持傳產，對於近年新興的年輕創業、生技醫療產業，同樣給予協助及輔導，希望帶動台灣整體經濟成長！像是「妮娜巧克力工坊」總經理張承惠說，最初為幫女兒圓夢，蓋了一座巧克力城堡，形形色色的巧克力來自世界各地的高品質原物料，注入活力與創意，讓小朋友可以安心食用，「如果沒有臺灣企銀，就沒有cona’s妮娜巧克力夢想城堡」、「臺灣企銀絕對是創業家的好夥伴」，過程幾番波折，在面臨資金缺乏等關鍵時刻，臺灣企銀給予資金挹注，毫無疑問扮演了創業的重要推手。

▲臺灣中小企銀 。（圖／臺灣中小企銀）

▲安美得生醫董事長的王耀乾，創業前從事12年藥廠業務，後來投入敷料生醫市場。

安美得生醫
危機就是生命的轉機！現任安美得生醫董事長的王耀乾，創業前從事12年藥廠業務，常常進出醫護房聽見病人痛苦的聲音，求助醫師使用接觸性較柔軟的紗布包裝，用來降低沾黏皮肉時的疼痛感，「後來水膠敷料，給病人試貼，發現撕起來無痛感。」決議轉型投入敷料生醫市場，借助臺灣企銀的專業，貸款500萬元，經歷斷貨、產能不足、空間太小的條件限制，慢慢擴增版圖，直到2015年終於完成理想，成為台灣最大醫療敷料公司，如今回想創業路，滿是感念臺灣企銀的大力支持。

台灣要再次經濟起飛，外界認為危機重重，加上美中貿易戰的影響，多少都有企業傳出人力緊縮、轉型失控的情況。不過，經營企業本就會有挑戰，如何看待危機，面對瞬息萬變的經濟情勢，企業主得握好方向盤，重整出發！無論規模大小，臺灣企銀秉持誠信理念，在每個最關鍵的起飛時刻，成為本土企業的強力後盾。

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