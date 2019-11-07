瘋電影／寂寞裁縫師　老東西有其與生俱來的魅力

文／賴賴

瘋言瘋語：

超厲害的導演節奏掌握和說故事能力，從平緩冰冷的開始，每個角色都帶著傷痕，這個家庭因為一個失蹤的哥哥，使得所有的人都帶了傷，環境不再溫暖，枯燥的生活外表下，隱藏了一種家族桌遊，正因為這個拼字遊戲，融化了這個家幾十年來的冰冷，電影劇本非常厲害，簡單的幾個人物卻飽滿豐盈的情感包裝，而他們卻都不顯露出來，不太貴的操作內涵豐厚，適合台灣電影從業人員做功課的作品。

這位男主角Bill Nighy，他與天俱來的剛毅氣質，為這整部戲加飽分，冰冷的外表包裝了他悶騷卻又貪小便宜的內在，實在很厲害，沒有一絲可愛可言，難怪兒子對他又愛又恨，也正因這些堅硬的軀殼，隨劇情推進，一點一點融化，家庭的溫暖慢慢跑出來，人性的善良化開了數十年的冰山，真的超級好看的。

這部電影不僅講了一個家庭的故事，一個老人得到兒孫關注的溫暖，並帶出傳統西裝和拼字遊戲的魅力，看完這部電影，不得不承認，老東西就是有他的魅力，不要把他們扔進儲藏室。

片 名：寂寞裁縫師

英文名稱：Sometimes Always Never

類 型：劇情

上映日期：2019-10-18

片 長：01時32分

導 演：卡爾杭特(Carl Hunter)

演 員：比爾奈伊(Bill Nighy) 、 山姆萊利(Sam Riley)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：天馬行空



劇情大綱

艾倫（比爾奈伊 飾）是一名退休的裁縫師，他凡事按部就班、一絲不苟，就像他過去縫製的西服一樣，分毫不差。艾倫最大的嗜好就是拼字遊戲，再冷門、艱深的字彙也難不倒這位拼字大師。然而在一次的遊戲進行中，大兒子麥可和他對於一個單字產生了歧見，於是氣沖沖地離家出走，再也沒有回來。艾倫懊悔萬分，十幾年來耗費心力在尋找失蹤的兒子，卻疏忽了對小兒子彼得（山姆萊利 飾）的關心，而彼得總是默默陪著父親四處張貼尋人啟事。



某次到警局又一次確認了無名屍並非麥可之後，身心俱疲的艾倫回到彼得的住處，決心修補他和彼得的關係，卻也意外地和孫子處得來──他傳授孫子如何成為紳士的心得，孫子也教會艾倫透過電腦玩拼字遊戲。這天，艾倫和遠端的玩家進行線上拼字，他發現對方的路數和麥可相似，最令他吃驚的是對方還用了當年讓麥可憤而離家的那個冷門單字──面對如此的挑釁，他決定他必須找到這個神祕的對手，才能揮別多年來的夢魘，重拾新的人生。

▲來到警局確認是否無名屍為失蹤之子。



▲到此過夜玩桌遊，卻贏了主人家兩百英鎊。

▲兒子對父親有許多埋怨，久而久之關係冷淡。

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