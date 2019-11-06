蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

▲貿協董事長黃志芳（左）、經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee（右）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／蘇比克報導

外貿協會董事長黃志芳今(6)日利用舉辦菲律賓台灣形象展機會，率領業者前往菲律賓蘇比克，拜訪經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee、大田鞋業陳丙材執行董事及台灣同鄉會蘇國芳會長，實地瞭解中美貿易戰後，台商在蘇比克經濟特區的投資現況及布局規畫。

黃志芳表示，蘇比克經濟特區是前美軍軍事基地基礎開發而來，具有完備的國際機場與國際港口，加上與台灣距離近，成為第一波南向政策海外生產據點。近期受美中貿易戰影響，許多台商積極尋找新海外生產基地，蘇比克經濟特區再次獲得關注，貿協遂率領傳統及電子業者前往考察投資環境。

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此外，Renato表示，蘇比克經濟特成立於1992年，直屬於菲國中央政府，是一個結合製造、觀光、物流功能的綜合開發區。因為是中央直屬經濟特區，投資者得享有許多優惠措施，包括多項租稅與關稅減免及投資者特別工作簽證，其中投資企業僅需負擔5%所得稅，成為東協國家中少見優惠條件。

Renato說，目前許多台日韓重要企業已進駐該區，其中包含緯創、大田、東元等74家台商企業。台資企業累積投資金額達2.9億美元，雇用人數達11,414人。近年受外國投資者湧入之故，現有廠區已不敷使用，特區管理局將進行二期開發，估計該經濟特區進駐廠商加入仍有5至6成的成長空間。

另外，自2016年就進駐的陳丙材表示，2016年應客戶分散生產基地需求，前往蘇比克設廠。由於菲律賓勞動力供應充足、工資低廉(基礎日工資6.7美元)、輸往歐美市場關稅效益及原材料供應地利之便等生產優勢，該公司菲律賓廠產量不斷增加，明年還將進一步推動擴廠計畫。

▲貿協董事長黃志芳（左３）帶團前往蘇比克經濟特區。（圖／記者余弦妙攝）

看好蘇比克經濟特區發展前景，蘇國芳於特區內開發占地200公頃的蘇比克TIPO工業區，初期鎖定台商為主要招商對象，其中已有50公頃為台商預定，預計明年起將有台商陸續進駐。該工業區已取得經濟特區管理局的核發執照，同樣享有蘇比克經濟特區的各項優惠。

黃志芳更提到，這波中美貿易戰影響下，許多台商紛向新南向國家移動，貿協當地外館因此獲得許多詢問，希望協助他們尋找具競爭力工業區。蘇比克因具有距離台灣近、勞動生產條件優越、基礎建設完善及提供多項投資優惠等優勢，就投資出口外銷業者來說，蘇比克經濟特區是值得台商前往評估的地點。

