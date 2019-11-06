　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貿協董事長帶團前往蘇比克經濟特區。（圖／記者余弦妙攝）

▲貿協董事長黃志芳（左）、經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee（右）。（圖／記者余弦妙攝）

 記者余弦妙／蘇比克報導

外貿協會董事長黃志芳今(6)日利用舉辦菲律賓台灣形象展機會，率領業者前往菲律賓蘇比克，拜訪經濟特區主管機關Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)副特首Mr. Renato W. Lee、大田鞋業陳丙材執行董事及台灣同鄉會蘇國芳會長，實地瞭解中美貿易戰後，台商在蘇比克經濟特區的投資現況及布局規畫。

黃志芳表示，蘇比克經濟特區是前美軍軍事基地基礎開發而來，具有完備的國際機場與國際港口，加上與台灣距離近，成為第一波南向政策海外生產據點。近期受美中貿易戰影響，許多台商積極尋找新海外生產基地，蘇比克經濟特區再次獲得關注，貿協遂率領傳統及電子業者前往考察投資環境。

請繼續往下閱讀...

此外，Renato表示，蘇比克經濟特成立於1992年，直屬於菲國中央政府，是一個結合製造、觀光、物流功能的綜合開發區。因為是中央直屬經濟特區，投資者得享有許多優惠措施，包括多項租稅與關稅減免及投資者特別工作簽證，其中投資企業僅需負擔5%所得稅，成為東協國家中少見優惠條件。

Renato說，目前許多台日韓重要企業已進駐該區，其中包含緯創、大田、東元等74家台商企業。台資企業累積投資金額達2.9億美元，雇用人數達11,414人。近年受外國投資者湧入之故，現有廠區已不敷使用，特區管理局將進行二期開發，估計該經濟特區進駐廠商加入仍有5至6成的成長空間。

另外，自2016年就進駐的陳丙材表示，2016年應客戶分散生產基地需求，前往蘇比克設廠。由於菲律賓勞動力供應充足、工資低廉(基礎日工資6.7美元)、輸往歐美市場關稅效益及原材料供應地利之便等生產優勢，該公司菲律賓廠產量不斷增加，明年還將進一步推動擴廠計畫。

▲▼貿協董事長帶團前往蘇比克經濟特區。（圖／記者余弦妙攝）

▲貿協董事長黃志芳（左３）帶團前往蘇比克經濟特區。（圖／記者余弦妙攝）

看好蘇比克經濟特區發展前景，蘇國芳於特區內開發占地200公頃的蘇比克TIPO工業區，初期鎖定台商為主要招商對象，其中已有50公頃為台商預定，預計明年起將有台商陸續進駐。該工業區已取得經濟特區管理局的核發執照，同樣享有蘇比克經濟特區的各項優惠。

黃志芳更提到，這波中美貿易戰影響下，許多台商紛向新南向國家移動，貿協當地外館因此獲得許多詢問，希望協助他們尋找具競爭力工業區。蘇比克因具有距離台灣近、勞動生產條件優越、基礎建設完善及提供多項投資優惠等優勢，就投資出口外銷業者來說，蘇比克經濟特區是值得台商前往評估的地點。
 

ET快訊
女歌手轉戰購物專家…苦幹12年被資遣！「存款快見底」近況曝光
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

頂新案魏應充：「誓爭清白！」　直指判決五大爭議不符程序正義

影／如何存好退休金？專家建議：按年齡作資產配置...幾歲就投資幾％公債

蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

彰銀案卡關14年　台新金總座林維俊：要進要退都願意配合政府

頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

監院糾正核四廠未評估海域斷層影響　台電：已提送新斷層資訊

施羅德2020年10大投資預測：股票仍有成長契機　避險選擇美元、黃金

創8季新高！宏碁第3季稅後淨利11.76億元　EPS 0.39元

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

頂新案魏應充：「誓爭清白！」　直指判決五大爭議不符程序正義

影／如何存好退休金？專家建議：按年齡作資產配置...幾歲就投資幾％公債

蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

彰銀案卡關14年　台新金總座林維俊：要進要退都願意配合政府

頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

監院糾正核四廠未評估海域斷層影響　台電：已提送新斷層資訊

施羅德2020年10大投資預測：股票仍有成長契機　避險選擇美元、黃金

創8季新高！宏碁第3季稅後淨利11.76億元　EPS 0.39元

CBA／林書豪再演全能秀　24分8籃板6助攻領軍2連勝

林鄭月娥北京宣布「惠港澳16條」　豁免港人大灣區購房限制

VERSACE宣布男女裝合併走秀　Ferragamo重回男裝周

不斷更新／委內瑞拉暴投連發中華再添1分　9局中華3：0委內瑞拉

總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

12強／張奕7下化解危機握拳大喊2聲　7局無失分退場

「搭台灣最危險飛機？」網紅違法空中自拍上傳YouTube　下場讓他超後悔

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

別喝大冰奶了！便祕靠「5通屎神招」…他激推揉2穴位：超級有效

12強／稻葉篤紀調整動作　坂本勇人復甦敲兩安

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

財經熱門新聞

日圓刷逾6個月新低　換新台幣5萬多賺到2張迪士尼門票

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑繳保費何用

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

數位存款破280萬戶　台新銀市占奪冠

台企銀施建安　提退休申請

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

統一超OPEN錢包導入icash Pay　打造熟客生態圈

解救國內汽車慘業　汽車引擎關稅喊降

TVBS新董座卡關　NCC要陳文琦再說明

更多熱門

相關新聞

惠台26條！海基會：會提醒台商背後風險

惠台26條！海基會：會提醒台商背後風險

針對大陸國台辦和發改委4日再發布的「惠台26條」，海基會發言人蔡孟君6日表示，政府已認為這是延續去年31條措施，不脱「名為惠台，實則利中」本質；海基會將持續研析陸方措施的實施情況，不僅要了解台商看法，還會提醒背後可能存在的風險。

慧洋明年近四成船隻換約租金提高上看10%　挹注獲利表現可期

慧洋明年近四成船隻換約租金提高上看10%　挹注獲利表現可期

中美貿易戰　長期對台有益

中美貿易戰　長期對台有益

夫妻拚事業分居近5年　老公竟在大陸殺害二奶

夫妻拚事業分居近5年　老公竟在大陸殺害二奶

貿協率團參加「印太商業論壇」　促進台美及印太經貿合作

貿協率團參加「印太商業論壇」　促進台美及印太經貿合作

關鍵字：

菲律賓貿協台商中美貿易戰

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面