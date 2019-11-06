彰銀案卡關14年　台新金總座林維俊：要進要退都願意配合政府

▲台新金今天舉行法人說明會，由金控總經理林維俊親自主持。（圖／台新金提供）

記者紀佳妘／台北報導

台新金（2887）今（6）日舉行法人說明會，今年前3季累計稅後淨利119億元，年成長5.9%，每股稅後盈餘0.99元，也較去年同期成長4.2%；在營收表現方面，受惠今年來國際主要金融市場表現佳，投資交易收入年成長達31.0%，另因財富管理、法金聯貸、信用卡等業務有不錯的表現，帶動手續費淨收入年成長6%。

台新金今天舉行法說會，由金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎，以及台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真共同主持。林維俊表示，台新金今年前3季各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中法金企業放款年增率達10.4%，推升總放款餘額較去年同期成長7.7%。

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在信用卡業務方面，包括發卡量、特店家數、簽帳金額等各項指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長達25.2%；財富管理淨手續費收入年増率也有8.1%；另在資本結構及授信資產品質方面，台新金與子公司的資本結構持續穩健，今年第3季金控與銀行子公司的資本適足率分別為117.2%及14.1%，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.17%及801.5%，顯示授信資產品質維持良好。

展望明年的景氣，林維俊認為，根據聯合國報告顯示，在中美貿易戰下，台灣成為最大受益者，從銀行業經營角度來看，「我並不悲觀」，台灣目前狀況還不錯，儘管與過去輝煌時刻相比，也許有所差異，但常常在國際上走跳，就會發現許多國家狀況也很辛苦，而台灣表現在整個世界中，算是表現好的。

海外布局方面，林維俊說，越南政府近期積極向台新要資料，比起過去10多年安靜無聲，確實有比較活躍，因此審慎樂觀來看，希望明年上半年有機會設立分行，而上海辦事處的進度，目前已遞件申請，金管會已核准，接下來靜待大陸主管機關核准，至於馬來西亞設立納閩分行，正在走程序中，目前也觀察是否在泰國設立辦事處。

另針對彰銀案，林維俊表示，維持一樣的態度，希望政府能與台新討論出一個方案，要進要退都願意配合政府，若政府想延續當年公股整併政策，允許台新併彰銀，屆時將願意大舉增資來合併，若政府改變當初政策，想要將彰銀收回去，也希望政府能給一個合理的退場機制，「政府要進我們就進，政府要退我們就退」，配合政府共同解決這件事。