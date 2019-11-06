　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

▲頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決。（圖／記者湯興漢攝影）

記者林淑慧／台北報導

頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決，判決7罪刑度合計5年9個月；頂新律師余明賢對此表示，近日將依法聲請再審，也會針對本案多項違背法令之處，聲請非常上訴。

全案起於民國102年間，大統長基爆發摻混油並添加銅葉綠素事件，引爆一連串油安事件。當時任頂新董事長的魏應充等人被控為節省成本，謀求油源穩定，自101年至103年間，明知越南大幸福公司販售的原料油欠缺可供人食用的品質，仍予以收購，充作已具供人食用品質的原料油，精煉製成食用油販售。

請繼續往下閱讀...

依據最高法院判決，魏應充這次遭駁回定讞26罪，其中的7罪不得易科罰金，分別定讞有期徒刑1年6月、8月、11月2罪以及7月3罪，合計5年9月，其餘19罪均得易科罰金，魏應充將再發監執行。

頂新表示，民國95年至101年度間，相關人員依油脂產業行之有年的交易特性，未嚴格遵循會計及稅務法規，導致該7年間有5億多元的銷售額未繳納稅捐，造成國庫損失稅收6千多萬元，魏應充先生當時因擔任公司負責人遭起訴，案發後立刻要求公司導正會計帳務處理制度，並指示在第一時間依檢察與稅務機關指示，補繳4.2億元稅款與罰鍰，對本案所應負的責任均虛心檢討。

頂新表示，二審法院對於本案漏報的銷售額認定與事實有落差，且的確如最高法院所指，有「未傳喚專家證人調查、釐清，且適用法條錯誤」等情事，仍待釐清事實。

ET快訊
12強「超兇女球僮」鬆口D罩杯內幕！工作丟了損失2萬
名醫前男友李光輝爆「交往秘辛」　子涵發聲了！
她說「只當朋友」…醒來全身剩內褲「下面瘀青」　渣男躺旁邊慘了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

經部二周內提出陸惠台26條因應方案　嚴審資金、人才與技術輸出

頂新基金會攜手孩子的書屋烘焙助翻轉　台東孩子闖出冠軍餅乾夢

慧洋明年近四成船隻換約租金提高上看10%　挹注獲利表現可期

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

統一超OPEN錢包導入icash Pay　「點數可當現金抵用」打造熟客生態圈

世紀鋼、樺晟攜手丹麥大廠在地生產風電零組件　搶攻亞太風電兆元商機

「探測器隨火箭升空！」航太龍頭漢翔攜手成大研發散熱系統飛向太空

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

台驊今年前三季毛利年增2.5%　稅後淨利較去年同期減少29%

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

影／如何存好退休金？專家建議：按年齡作資產配置...幾歲就投資幾％公債

蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

彰銀案卡關14年　台新金總座林維俊：要進要退都願意配合政府

頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

監院糾正核四廠未評估海域斷層影響　台電：已提送新斷層資訊

施羅德2020年10大投資預測：股票仍有成長契機　避險選擇美元、黃金

創8季新高！宏碁第3季稅後淨利11.76億元　EPS 0.39元

經部二周內提出陸惠台26條因應方案　嚴審資金、人才與技術輸出

影／如何存好退休金？專家建議：按年齡作資產配置...幾歲就投資幾％公債

12強／霸氣飆K化解一二壘危機　張奕振臂吶喊

費玉清倒數1天封麥　郭台銘攜母親、曾馨瑩出席告別演唱會

蘇比克灣TIPO園區　成台商投資菲律賓的新選擇

林志玲、AKIRA17日台南辦婚禮　「婚宴地點」細節全曝光！

一定要清晨04：18剖腹！少婦篤信算命師…醫傻眼：真的會生出皇帝？

惠台26條！海基會：有明顯政治意圖，會提醒台商背後的風險

陳彥允突清空IG追蹤...自揭「老子躁鬱」：歡迎大家退追我

韓貸款買7200萬豪宅　館長痛罵：2020讓你知道騙人的下場

解決一頓溫飽「不求回報」！霸氣老闆貼愛心告示暖哭網友：好人

歐告「把家裡食物吃光光」被罵翻！ 老媽狂轟猛唸...牠伸手：賣勾供啊

財經熱門新聞

日圓刷逾6個月新低　換新台幣5萬多賺到2張迪士尼門票

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑繳保費何用

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

數位存款破280萬戶　台新銀市占奪冠

台企銀施建安　提退休申請

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

統一超OPEN錢包導入icash Pay　打造熟客生態圈

解救國內汽車慘業　汽車引擎關稅喊降

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

台糖用地發展光電專區招標暫緩　台糖：傾聽各界聲音

更多熱門

相關新聞

頂新混油案部分定讞　魏應充將再發監

頂新混油案部分定讞　魏應充將再發監

頂新混油案前董事長魏應充二審遭重判15年，案件上訴第三審後，最高法院6日作出部分駁回、部分撤銷的判決。魏應充這次遭駁回定讞26罪，其中7罪不得易科罰金，分別定讞有期徒刑1年6月、8月、11月2罪以及7月3罪，合計5年9月，其餘19罪均得易科罰金，魏應充將再發監執行。

頂新基金會攜手孩子的書屋烘焙助翻轉　台東孩子闖出冠軍餅乾夢

頂新基金會攜手孩子的書屋烘焙助翻轉　台東孩子闖出冠軍餅乾夢

稱馬英九貪汙　吳子嘉更審改判賠160萬

稱馬英九貪汙　吳子嘉更審改判賠160萬

頂新三董悼黃河明「悲痛不捨」　魏應充臉書發文：善愛精神長存

頂新三董悼黃河明「悲痛不捨」　魏應充臉書發文：善愛精神長存

混油案無罪定讞　蔡俊勇打破沉默

混油案無罪定讞　蔡俊勇打破沉默

關鍵字：

頂新魏應充

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面