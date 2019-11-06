頂新案7罪確定判5年9月　魏應充：誓爭清白將依法聲請非常上訴

▲頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決。（圖／記者湯興漢攝影）

記者林淑慧／台北報導

頂新前董事長魏應充涉及劣油案，最高法院今（6）日做出部分駁回、部分撤銷的判決，判決7罪刑度合計5年9個月；頂新律師余明賢對此表示，近日將依法聲請再審，也會針對本案多項違背法令之處，聲請非常上訴。

全案起於民國102年間，大統長基爆發摻混油並添加銅葉綠素事件，引爆一連串油安事件。當時任頂新董事長的魏應充等人被控為節省成本，謀求油源穩定，自101年至103年間，明知越南大幸福公司販售的原料油欠缺可供人食用的品質，仍予以收購，充作已具供人食用品質的原料油，精煉製成食用油販售。

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依據最高法院判決，魏應充這次遭駁回定讞26罪，其中的7罪不得易科罰金，分別定讞有期徒刑1年6月、8月、11月2罪以及7月3罪，合計5年9月，其餘19罪均得易科罰金，魏應充將再發監執行。

頂新表示，民國95年至101年度間，相關人員依油脂產業行之有年的交易特性，未嚴格遵循會計及稅務法規，導致該7年間有5億多元的銷售額未繳納稅捐，造成國庫損失稅收6千多萬元，魏應充先生當時因擔任公司負責人遭起訴，案發後立刻要求公司導正會計帳務處理制度，並指示在第一時間依檢察與稅務機關指示，補繳4.2億元稅款與罰鍰，對本案所應負的責任均虛心檢討。

頂新表示，二審法院對於本案漏報的銷售額認定與事實有落差，且的確如最高法院所指，有「未傳喚專家證人調查、釐清，且適用法條錯誤」等情事，仍待釐清事實。