群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

▲前群益投信經理人遭爆坑殺散戶，圖為示意圖。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

前群益投信經理人黃常恩因疑似用人頭帳戶反向倒貨，導致投資人虧損達2200多萬元，違反《證券投顧法》背信罪。對此，群益投信今（6）日發聲明表示，經理人違反從業人員規定，早予以免職，並且已向該經理人依違反營業秘密罪提告，對違規行為零容忍。

黃常恩去年為投資人操作「創新科技基金」的時候，利用人頭帳戶，與基金投資反向操作3檔低價股，雙邊重複買進賣出，墊高股價，黃男從中獲利約1500萬元，卻導致投資人挹注的資金績效虧損達2200多萬元，台北地檢署6日指揮調查局新北市調處搜索、約談黃與人頭戶等7人，全案依違反《證券投顧法》背信罪偵辦。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後，群益投信隨即發四項聲明如下：

一、 前基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，本公司對經理人違法違規行為零容忍，故早已採取從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

二、 媒體報導內容並非事實之全貌，前基金經理人管理群益創新科技基金期間之績效為+4.8%，同期間大盤下跌-3.9%，且該基金淨值於近期創下歷史新高，並無損及投資人權益之情事。

三、 本公司基金採取團隊運作，且所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，並符合相關法令規定，故基金經理人之個人行為對本公司基金運作不會產生任何影響。

四、 群益投信之投資理念一向秉持為投資人創造最大利益為努力目標，未來亦將秉持一貫嚴謹之風險控管機制，為投資人資產作高規格把關。

五、 對於任何散布流言損害本公司聲譽者，本公司將追究其法律責任，以正視聽。



