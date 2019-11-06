　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股受到美股大漲激勵，11/5一開盤就上漲，盤中再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

前群益投信經理人遭爆坑殺散戶，圖為示意圖。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

前群益投信經理人黃常恩因疑似用人頭帳戶反向倒貨，導致投資人虧損達2200多萬元，違反《證券投顧法》背信罪。對此，群益投信今（6）日發聲明表示，經理人違反從業人員規定，早予以免職，並且已向該經理人依違反營業秘密罪提告，對違規行為零容忍。

黃常恩去年為投資人操作「創新科技基金」的時候，利用人頭帳戶，與基金投資反向操作3檔低價股，雙邊重複買進賣出，墊高股價，黃男從中獲利約1500萬元，卻導致投資人挹注的資金績效虧損達2200多萬元，台北地檢署6日指揮調查局新北市調處搜索、約談黃與人頭戶等7人，全案依違反《證券投顧法》背信罪偵辦。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後，群益投信隨即發四項聲明如下：

一、 前基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，本公司對經理人違法違規行為零容忍，故早已採取從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

二、 媒體報導內容並非事實之全貌，前基金經理人管理群益創新科技基金期間之績效為+4.8%，同期間大盤下跌-3.9%，且該基金淨值於近期創下歷史新高，並無損及投資人權益之情事。

三、 本公司基金採取團隊運作，且所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，並符合相關法令規定，故基金經理人之個人行為對本公司基金運作不會產生任何影響。

四、 群益投信之投資理念一向秉持為投資人創造最大利益為努力目標，未來亦將秉持一貫嚴謹之風險控管機制，為投資人資產作高規格把關。

五、 對於任何散布流言損害本公司聲譽者，本公司將追究其法律責任，以正視聽。

 

ET快訊
子涵很乖很孝順！名醫前男友曾想金援300萬被拒
《西遊》男星心肌梗塞急救無效逝世　享年58歲
最高法院駁回頂新混油案　魏應充被判5年9個月26罪定讞
陪住院爺爺！他清晨4點坐起「眼前紙袋劇晃」　看周遭嚇到裝死倒
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

監院糾正核四廠未評估海域斷層影響　台電：已提送新斷層資訊

施羅德2020年10大投資預測：股票仍有成長契機　避險選擇美元、黃金

創8季新高！宏碁第3季稅後淨利11.76億元　EPS 0.39元

經部二周內提出陸惠台26條因應方案　嚴審資金、人才與技術輸出

台灣第一位！彭誠浩力挺棒球運動　榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」

好羨慕！合庫明年加薪力拼4%　加計員工持股信託上看5%

顧立雄冷回應人民幣離岸中心話題　評論大陸拋26條對台金融「一點吸引力都沒有」

新台幣收盤貶值2.9分　收30.4元兌1美元

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

群益投信經理人遭爆坑殺散戶2200萬元　群益：已向該經理人提告與免職　

監院糾正核四廠未評估海域斷層影響　台電：已提送新斷層資訊

施羅德2020年10大投資預測：股票仍有成長契機　避險選擇美元、黃金

創8季新高！宏碁第3季稅後淨利11.76億元　EPS 0.39元

經部二周內提出陸惠台26條因應方案　嚴審資金、人才與技術輸出

台灣第一位！彭誠浩力挺棒球運動　榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」

好羨慕！合庫明年加薪力拼4%　加計員工持股信託上看5%

顧立雄冷回應人民幣離岸中心話題　評論大陸拋26條對台金融「一點吸引力都沒有」

新台幣收盤貶值2.9分　收30.4元兌1美元

台南新營工業區空污陳情　專案稽查再開罰3張罰單

推東部視力保健20年！　「雙槍俠」許明木醫師獲頒醫療奉獻獎

女大生懸崖邊「倒退2步」幫拍照　腳一滑…差2秒跌落762m深谷

立冬健康補！　花蓮慈濟「高鈣纖蔬湯」補冬+補鈣

蔡英文首位參加後備軍人會議總統　下2命令：讓無名英雄能被社會尊敬

在地球軌道附近！　美賓州接獲超狂不在籍投票申請

外媒：歐盟擬發行公共數字貨幣　制定加密貨幣遊戲規則

「韓國瑜就是在炒房」！　黃國昌酸：只是失敗沒有賺錢

不斷更新／中華隊開局滿壘無功而返　1局中華0：0委內瑞拉

南科三期擴編基地恐落空　李武龍批民進黨拉高雄棄台南

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

財經熱門新聞

日圓刷逾6個月新低　換新台幣5萬多賺到2張迪士尼門票

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑繳保費何用

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

星宇的飛機也能修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

數位存款破280萬戶　台新銀市占奪冠

台企銀施建安　提退休申請

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

影／樂活退休該準備什麼？專家建議：創造現金流、避免負債

統一超OPEN錢包導入icash Pay　打造熟客生態圈

解救國內汽車慘業　汽車引擎關稅喊降

台糖用地發展光電專區招標暫緩　台糖：傾聽各界聲音

iPhone新機熱銷！鴻海10月營收5958億元　再寫歷史同期新高

微軟全新Microsoft Edge瀏覽器明年1月15日推出！不預設IE但可相容

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面