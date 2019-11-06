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監院糾正核四廠未評估海域斷層影響　台電：已提送新斷層資訊

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▲台電公司表示，已依上級要求提送核四廠外海長達90公里的斷層資訊。（圖／資料照）

▲台電公司表示，已依上級要求提送核四廠外海長達90公里的斷層資訊。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

監察院今（6）日提案糾正台電公司在辦理核四廠址地質調查過程中，未能及時發現並評估海域斷層對核電廠的影響，台電回應表示，已依上級要求提送此90公里新斷層的位置、長度、走向、動向等資訊，強調並無規避相關審查。

監察委員田秋堇、趙永清、林盛豐調查指出，位於新北市貢寮區的核四廠在1999年間動工，台電在辦理核四廠址地質調查過程中，未能及時發現並評估海域斷層對核電廠的影響，且於報告中將斷層以「低速帶」、「S構造」等名詞代稱，有混淆視聽及規避審查之嫌。

請繼續往下閱讀...

台電發言人徐造華回應表示，經濟部地調所98年委託調查報告，提及核四外海長達90公里的斷層，惟該報告為彙編當時計畫蒐集之海域調查資料，僅是初步結果，況且資料成圖比例尺非常小，未能呈現細部資料，無法判定各斷層之間的連結性，是否為活動斷層，仍需進一步詳細的調查方可釐清。

後續台電103年委託顧問公司針對斷層的「連接性」進行調查，調查結果為「並未相連」，惟108年9月2日經濟部地調所召開「核四廠區附近海域地質資料討論會」，彙整近年國內各單位調查資料，始判定此90公里斷層相連且有活動性，故台電公司並無規避審查。

台電表示，目前已依上級要求提送此90公里新斷層的位置、長度、走向、動向等，並重新計算廠址及反應爐基礎面PGA(地表加速度)。另外，因核四目前處於封存階段，亦無重啟規劃，台電並未編列相關預算進行後續的地質調查。

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