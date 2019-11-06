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創8季新高！宏碁第3季稅後淨利11.76億元　EPS 0.39元

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▲宏碁董事長暨執行長陳俊聖。（圖／宏碁提供）

▲宏碁董事長暨執行長陳俊聖。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（6）日召開董事會通過今年第3季合併營收為628.7億元，與上季相比提升14%；本季營業毛利66.63億元，毛利率10.6%；營業利潤7.75億元，較上季增加32.8%；稅前淨利15.65億元；稅後淨利11.76億元，季增187.8%，年增29.0%；EPS 0.39元，創8季新高。

宏碁表示，現今外在商業環境雖具挑戰性，但宏碁推進建立多重事業引擎的策略動能持續發酵，像是安碁資訊公司、智聯服務公司、展碁國際公司、安圖斯科技公司、酷碁公司等。

請繼續往下閱讀...

宏碁旗下子公司酷基科技攜手梵蒂岡天主教最高權力聖座旗下的教宗全球祈禱網絡，共同合作研發跨足天主教信眾的全新穿戴式裝置「智慧玫瑰念珠」，10月中發表後獲全球知名國際媒體如CNN、BBC、福斯新聞網、華盛頓郵報報導，至今已有2500餘篇文章。

繼參與美國「抗癌登月計劃(Cancer Moonshot)」基因定序項目，宏碁以人工智慧（AI）技術再次踏足生技領域，5日宣布與台灣諾華簽訂合作備忘錄（MOU），運用人工智慧技術，在醫療的臨床試驗設計、查驗登記、疾病檢測、病患整合照護等方面雙方進行跨界合作。

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