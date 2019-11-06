經部二周內提出陸惠台26條因應方案　嚴審資金、人才與技術輸出

▲大陸國台辦提出新對台26條惠台措施，經濟部表示將嚴審資金、人才、技術輸出。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大陸國台辦提出新對台26條惠台措施，引發立委關注對台商回流的影響，經濟部次長林全能今（6）日表示，經濟部將在二周內提出因應之道，包括台商過去赴陸投資失敗的案例；另外，經濟部也將嚴審資金、人才、技術輸出。

大陸國台辦對台26條強調提供台商同等待遇，包含參加重大技術研發、參加大陸5Ｇ網路建設商機，引發關注。經濟部官員表示，過去很多台商到大陸投資後，資金、技術、人才都落空，現在大家都認清事實真相，這是大陸一貫手法，產業界也都很了解情況。

請繼續往下閱讀...

針對台灣企業要到大陸投資的審查，經濟部次長林全能今天在立法院答詢時表示，未來經濟部在相關審查，會做更嚴格把關，進行相關的防範。

官員分析指出，大陸目前最希望獲得半導體關鍵技術，新推出的惠台內容大多是目前進行中的政策，看得出大陸應是希望持續深化與台廠合作，目前對台26條為宣示性政策，未明訂是否有訂單、智財權保障，提醒台商仍須注意風險。

國民黨立委鄭天財質詢時表示，經濟部以有色眼光評論對台26條，過於「泛政治化」，呼籲經濟部逐條審視對台26條對台商的影響，並為台商做出明確協助和指導。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～