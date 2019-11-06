在地球軌道附近！　美賓州接獲超狂不在籍投票申請

▲太空人也能投票。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

美國賓州勞倫斯縣（Lawrence County）的選務部日前收到一件不在籍的的選票申請，原先以為申請投票地點會在賓州以外地區或其他國家，但沒想到上面竟然寫著「國際太空站，地球軌道附近」，讓選務部的官員滿頭問號，查了資料後才發現申請的選民安德魯（Andrew Morgan）居然是名太空人。

美國設有不在籍投票的制度，讓選舉當天無法到戶籍地址的選民也能在別地方投下自己手中神聖的一票。根據《美聯社》報導，選務部門的主管艾利森（Ed Allison）表示，當下看到安德魯的申請時非常傻眼，還以為是有心人士在惡作劇。

▲投票，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

艾利森檢查了安德魯的地址後才發現他真的是勞倫斯縣的選民，而且住在縣上的內夏那克鎮（Neshannock）上，因此他立刻請資訊部門的主管里克（Rick DiBello）設計了一組有安全防衛機制的密碼和電子選票給安德魯。

安德魯在收到後也立刻填寫完畢回傳，完成了在太空中投票的特別一刻。里克和艾利森都表示這個經驗非常酷，並且認為這就是未來的生活寫照。

美國自從1997年開放太空人可以使用加密過的電子選票投票，並在填寫完成後發送到NASA旗下的林登.詹森太空中心（Lyndon B. Johnson Space Center），再由太空中心回傳給各個太空人的家鄉選務部門。因此太空人們在出任務前，就會知道自己的任務期間會碰到哪些選舉，在投票日之前就會收到加密過的選票，讓他們在距離地球以外的地方也能一起參與民主。