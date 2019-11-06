好羨慕！合庫明年加薪力拼4%　加計員工持股信託上看5%

▲合庫明年加薪朝4%以上，加計員工持股信託上看近5%（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫董事長雷仲達今（6）日表示，這兩年合庫分別加薪5.84%、4.53%，明（109）年也盡量朝加薪，努力朝4%以上；若加上要上路的員工持股信託，加薪幅度上看近5%。

合庫今日與員工工會簽屬團體協約，已經是合庫與員工簽署第5次團體協約，這次的團體協約重點在於，如果員工調動如果不滿意，可以在15日內與資方協商等工作權益保障。

請繼續往下閱讀...

但是，合庫在員工福利上面，更是給員工滿滿的驚喜。合庫已經連續2年加薪，107年加薪5.84%、今年加薪4.53%。至於明年的加薪情況，一般員工進級加薪就有2.84%，今年如果盈餘可以達到預算數的話，盡量可以達到4%。加上合庫明年「員工持股信託」要上路，合庫行方每人每月提撥1,000元，等於平均每人加薪0.82%；等於有希望可以達到加薪4.82%，將近5%。

不只如此，為了配合政府改善少子化問題，合庫也同樣有可觀的生育津貼，第1胎大補助6萬元、第2貼補助8萬元、第3胎補助10萬元；以及婚假可休長達3個星期。

雷仲達表示，除了照顧基層員工外，隨著高齡化，合庫也思考要照顧對銀行有貢獻的高齡基層員工，目前方向將是在健康檢查方面的補助，但是具體方向還在思考當中。他進一步說，合庫不僅保障員工權益且有許多優於法令的福利措施，致力打造友善的職場環境，穩固和諧的勞資關係，希望勞資雙方同心協力持續提升經營績效，創造企業、股東、勞工的局面。

▼合庫董事長雷仲達。（圖／合庫提供）