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施羅德2020年10大投資預測：股票仍有成長契機　避險選擇美元、黃金

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲ 施羅德投信預測股市仍會維持成長。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

施羅德投信表示，2019年進入史上景氣最長擴張期，一年以來的市場氛圍變化快速，中美貿易戰、英國脫歐等地緣政治干擾；美國從升息轉降息，主要央行亦轉趨鴿派。展望2020年，在地緣政治效應逐漸減弱之下，佈局風險性資產的時機湧現；然而身為主要經濟體的歐盟前景仍充滿挑戰，因此防禦性部位仍需佈局。

施羅德投信於今（6）日釋出明年投資展望，並於揭露明年投資十大預測。過去六年有平均超過六成的預測準確率，在全球經濟可能陷入衰退、資金又充裕的情況下，施羅德投資亞洲多元資產團隊主管Patrick Brenner預測風險性資產仍有表現，主要有兩個原因：不確定性效應趨緩、通膨率偏低

請繼續往下閱讀...

Patrick Brenner觀察，川普執政後全球雖然進入一個新的不確定性年代，但市場似乎已經逐漸習慣於這種不確定，地緣政治對市場的影響有愈來愈消退的趨勢。從上證指數近一年的盤中波動來看，今年下半年對於各種政治消息的波動，都不如上半年來得高。除此之外，全世界央行關注的「通膨」自2019年以來一直比預期低，降息、擴大資產負債表等貨幣寬鬆政策將是明年不得不然的措施。

此外，根據施羅德投資集團對美國景氣的預測，美國走入衰退的機率逐步升高，加上今年8月出現2年期公債與10年期公債殖利率倒掛，市場上衰退聲音甚囂塵上。不過值得注意的是，過去三十年來出現幾次殖利率倒掛現象後，景氣尚需經過10～24個月才會真正進入衰退，在此之前股市更會來到高點，顯示明年股市仍有諸多機會

他進一步解釋，明年受惠於各國央行的貨幣寬鬆，資金流動性高將進一步推動全球股市，而比歐洲與日本央行更有降息空間的美國，也將助益美國科技股持續受到資金青睞。至於新興市場又比成熟市場有更多餘裕可降息，因此相較歐洲、日本等成熟國家，不妨聚焦擁有較低本益比、更高每股盈餘的新興市場以及亞太（不含日本）地區。有鑒於全球對於收益的持續追求，信用利差仍處於高檔的全球高收益債、美國高收益債比投資等級債更具吸引力。隨著2019年資金淨流入高收益債轉正，預期這股趨勢將會持續。

▲▼ 黃金 。（圖／路透）

▲ Patrick Brenner認為黃金與美元是好的避險工具 。（圖／路透）

面對明年的風險，Patrick Brenner指出，挑選「避險」類資產以降低整體投資組合波動度，變得至關重要，他認為美元、黃金都是避險的不錯選擇。從過去八次美國標普500指數下跌超過10％的歷史經驗來看，同時期黃金的表現都不俗，平均有11％的報酬率。另外值得關注的是低波動股票。

施羅德明年10大投資方向預測
1. 做多股票
2. 那斯達克指數表現勝標普500
3. 高收益債表現勝投資等級債
4. 新興市場表現勝歐洲
5. 美國十年期公債表現勝德國公債
6. 做多黃金
7. 做多低波動股票
8. 美元表現勝新加坡幣
9. 美國二年期公債比十年期公債更具吸引力
10. 美國小型股表現勝大型股

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