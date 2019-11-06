台灣第一位！彭誠浩力挺棒球運動　榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」

▲彭誠浩為台灣首位以推動棒球運動，榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」。（圖／亞洲棒球總會提供）

記者楊絡懸／台北報導

日本政府公布令和元年秋季敘勳名單中，現任世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩因長期積極推動台日棒球交流並促進友好關係，獲頒「旭日小綬章」，也為他多年努力不懈推動各級棒球運動及爭取多項國際賽事的功勞錦上添花。

自1875年起，日本政府針對「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」的社會名士贈予旭日章，並於1981年開始頒贈給外國人，至今已有多位在教育、藝術、文化等領域之國際知名人士獲旭日小綬勳章。

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彭誠浩由日本台灣交流協會提供推薦名單，經由日本內閣府審核後獲頒。在棒球運動上，迄今僅有兩位棒球運動人士獲頒此章，前一位獲得此項勳章的是美國職棒道奇傳奇總教頭拉索達（Tommy Lasorda），而彭誠浩則是第二位，也是首位以非運動員的身份推動棒球運動的受勳者。

亞洲棒總祕書長、中華民國棒球協會副理事長林華韋表示，認識彭誠浩數十年來，見證他在國際間推展棒球不遺餘力。彭誠浩長期以來不管是贊助球隊，或是各項國際官方賽事都戮力以赴，將台灣棒球推上國際舞台，對台日棒球運動貢獻不勝枚舉，與日本棒球協會前副理事長鈴木義信、亞洲棒球總會顧問田和先生、日本六大學棒球聯盟執行長內藤先生及世界棒總常務理事暨女子棒球召集人山田博子女士等人，都有深厚的友誼關係。

▲世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）頒贈彭誠浩「世界棒球貢獻獎」。（圖／亞洲棒球總會提供）

彭誠浩為美孚置業董事長，秉持著對棒球運動的熱愛，自1983年中日韓成棒邀請賽，擔任中華成棒代表隊領隊一職後，就開啟了他在台灣棒球史上的重要地位，多年來為台灣孕育不少知名棒球選手；在棒球國際交流上的資歷也相當完整，曾任中華民國奧林匹克委員會委員、中華民國棒球協會兩屆理事長及常務理事、亞洲棒球總會副會長，現任中華民國棒球協會榮譽理事長、亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會第一副會長。

彭誠浩積極推動國內各級棒球賽事，並爭取多項國際賽事在台灣舉辦，目前已舉辦近50次國際比賽，包括2001年第34屆世界盃棒球錦標賽，是台灣有史以來規模最大、最成功的國際棒球賽事；同時也積極運作催生U-12世界盃棒球賽在台灣生根。

獲頒「旭日小綬章」，彭誠浩透過亞洲棒球總會表示，非常榮幸獲得日本政府給予的肯定，以棒球讓台灣進入世界舞台，一直是他畢生的職志，未來也將繼續推廣亞洲棒球運動，促進各級棒球賽事來臺交流，讓台灣棒球持續進步，在國際舞台發光發熱。