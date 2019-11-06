顧立雄冷回應人民幣離岸中心話題　評論大陸拋26條對台金融「一點吸引力都沒有」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

近年來，不時有人提倡台灣應發展人民幣離岸中心，對此，金管會主委顧立雄今（6）日表示「目前沒有在我的政策思考範圍內」，他強調，國人對人民幣的需求，現行機制已足夠運用。此外，對台26條措施，他認為，跟金融較為有關的是小額信貸、融融資租賃公司等，「我覺得一點吸引力都沒有」。

大陸日前拋出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱26條措施）。金管會主委顧立雄今天受訪時表示，跟金融有關的是小額信貸、融資租賃公司等，「我覺得一點吸引力都沒有」，而目前大陸也沒有提出台滬通、台港通的需求。

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顧立雄指出「發展人民幣離岸中心，目前沒有在我的政策思考範圍內」，他認為，設立人民幣離岸中心的概念是像香港或是倫敦做的，包括涉及港滬通等，同時也要做人民幣清算中心，就現在國人對人民幣的需求，中國銀行在台北分行應就足以因應人民幣調度的需要。

至於富邦華一銀行擬在台發行寶島債，顧立雄說，富邦華一作為一個子行，本來就符合發寶島債的資格，對於任何要來台灣的資本市場，發行相關符合規定的債券，「我們都很歡迎」。

被問及大陸建立科創板的影響，顧立雄表示，科創板和A股相同，一樣都要在大陸註冊的企業才可以上板，對台灣的影響就是上市櫃公司在大陸的子公司，且合乎科創板的條件才可申請，之前也有看到試圖申請的案例，但最後仍沒有申請成功。