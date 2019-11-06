美國好市多促銷7日開跑！蘋果產品最高省9000　入手LG 55吋電視現賺1萬

▲ 美國好市多（Costco）在感恩節前3週祭出超值優惠活動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

儘管感恩節、黑色星期五和促銷節日「網路星期一」都還沒到，美國好市多（Costco）決定提早於5日公布「節假日優惠」清單，計畫從7日至12月2日期間，啟動一系列的折扣活動，其中包括蘋果桌電、筆電、Airpods，或是電視、電玩主機、珠寶、吸塵器等都有超值優惠，等著消費者前去挖寶。

根據《今日美國》報導，儘管距離感恩節還有3週，好市多決定從7日至21日期間，開始第一波搶購優惠，其中13.3英寸的MacBook Pro每台優惠250美元（約新台幣7600元），21.5英吋、擁有4KRetina顯示屏的蘋果桌上型電腦iMac，也優惠多達300美元（約新台幣9100元）。

第二波優惠則於感恩節當週的22日開始，一直持續到12月2日的知名促銷節日「網路星期一」（Cyber Monday）。值得一提的是，感恩節、黑色星期五和網路星期一當天都會有另外的特殊優惠活動。但要注意的是，許多促銷活動雖然是在店內和網路同時進行，但「感恩節當天促銷」活動僅限在網路上消費。

此外，大多數在好市多販售的電腦和家電商品都享有免費技術支援服務，部分商品還有2年保固優惠。感恩節當天，全美540多家好市多門市不會營業。

美國好市多五大優惠區優惠活動看這裡－

11月7日－21日（第一波促銷）

搭載4K Retina顯示器、21.5吋蘋果桌上型電腦iMac，每台優惠300美元（約新台幣9100元）。

搭載Touch Bar、13.3吋蘋果筆電MacBook Pro，每台優惠250美元（約新台幣7600元）。

LG 55吋4K UHD LED液晶電視，售價349.99美元（約新台幣10660元）。

11月22日－12月2日（第二波促銷）

三星Galaxy Galaxy Tab A平板電腦，10.1吋，容量128G，每台優惠100美元（約新台幣3000元）。

熊熊工作室（Build-A-Bear Workshop）25美元電子優惠券4張，每組優惠10美元（約新台幣300元）。

Ring Video Doorbell 2 智能可視門鈴，每組優惠60美元（約新台幣1800元）。

感恩節當天促銷（僅限在線交易）

VIZIO液晶電視，70吋，4K UHD LED，每台售價599.99美元（約新台幣18000元）。

蘋果筆記型電腦MacBook Air， 13.3吋，銀色，每台優惠$200美元（約新台幣6100元）。

第二代Airpods耳機：每件優惠10美元（約新台幣300元）。

HP筆記型電腦，14吋，1080P，每台優惠70美元（約新台幣2100元）。

黑色星期五當天促銷

Xbox One S 1TB遊戲主機，每台優惠100美元（約新台幣3000元）。

Google可視門鈴（Google Nest Hello），有6個月的Nest Aware訂閱，售價169.99美元（約新台幣5200元）。

Nikon D3500 單眼相機，每台優惠100美元（約新台幣3000元）。

Dyson V10無線吸塵器，每件優惠130美元（約新台幣4000元）。

網路星期一當天促銷

蘋果筆記型電腦MacBook Air ，13.3吋，每台優惠200美元（約新台幣6100元）。

3克拉圓形鑽戒VS2, I，每件優惠2000美元（約新台幣60900元）。