加州2殺人囚犯「廁所天花板」鑿洞越獄　硬鑽「55cm破口」爬行逃亡！

▲加州囚犯馮賽卡（左）和薩拉查（右）在廁所天花板鑿洞，逃獄成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州3日傳出越獄事件，囚犯馮賽卡（Santos Samuel Fonseca）和薩拉查（Jonathan Salazar）在廁所天花板鑿洞，硬是擠進寬度22英寸（大約55公分）的破口，在布滿管線的維修區域爬行，最後強行破壞通道出口，成功逃離。官方指出，2人都因涉嫌謀殺案入獄，可能攜帶武器逃亡，非常危險。

▲囚犯在獄警看不見的「盲點」鑿洞，成功逃獄。（圖／達志影像／美聯社）

蒙特瑞郡（Monterey County）警長辦公室表示，囚犯發現了獄警巡邏視線的「盲點」，並且加以利用，在天花板挖洞，成功逃獄。發言人桑柏格（Jonathan Thornburg）提到，相關單位正在調查2人使用的工具，或者是否有其他人幫助，「他們很有可能攜帶武器逃亡，非常危險。」

▲當局認為，囚犯鑽進55公分的洞口，爬進維修區域。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC報導，2名囚犯的身高大約都是5英尺7英寸（大約170公分），他們在廁所天花板鑿出一個22英寸（大約55公分）的洞，進入充滿管線的維修區域爬行，最後破壞通道口，抵達沒有任何安全圍籬、帶刺鐵絲網的監獄後方，成功逃離。

據了解，當局正在全面追緝2名逃犯，警長辦公室也懸賞5000元美金（大約新台幣15萬元），希望任何獲悉線索的民眾提供資訊。

根據《洛杉磯時報》，21歲的馮賽卡涉嫌謀殺37歲的阿科斯塔（Lorenzo Gomez Acosta）與27歲的克魯茲（Ernesto Garcia Cruz），20歲的薩拉查被指控槍殺同年紀的馬丁內茲（Jaime Martinez）。2人去年各自被捕，關進舊金山南部薩利納斯（Salinas）的監獄，但都否認犯罪，原本正在等候審判。

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