宏達電公布10月營收6.55億元　月減48.6%

▲宏達電致力實現VIVE Reality的願景。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電 （2498）今（6）日公布10月營收6.6億元，月減48.58%，年減49.84%；累計今年前10月營業收入88.6億元，年減57.65%。

宏達電正值轉型，手機方面，日前於柏林舉行的 Lightning Conference上宣佈，推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1 的平價版本，可望成為今年第4季營運動能。

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宏達電表示，EXODUS 1s將金融服務移轉至個人手中，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務，包括購買、出售、發送、接收、交易、借出和借用款項，EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將會至更多地區發售。

宏達電將重點放在VR佈局，日前攜手法國羅浮宮推出虛擬實境作品《蒙娜麗莎：越界視野》，也是達文西位於羅浮宮的名作《蒙娜麗莎》首個虛擬實境內容，已在10月下旬於羅浮宮開展，董事長王雪紅特別親赴巴黎參加開展活動。

王雪紅表示，這代表創造力，也代表虛擬實境真正走進文化、走進歷史，也可以把藝術表現得這麼好，HTC一直相信科技，這一段時間有許多的突破，包括VR、 AR、AI、5G和區塊鏈，這些科技的融合一定要跟人文一起，才能釋放很多的夢想。

同時，宏達電一直致力實現VIVE Reality的願景，教育是非常關鍵的一環，近年HTC也深入校園，持續將虛擬實境應用於藝術、設計、醫療及科學等各領域，用最新科技翻轉傳統教學方式，提升學生的學習興趣與能力。

因此宏達電也在今年10月下旬，攜手金門縣最高學府國立金門大學合作，雙方共同打造全國大專院校第一所結合虛擬實境(VR)、混合實境(MR)以及電子競技(eSport)三者整合的教育體驗中心，盼吸引更多學子投入未來科技創新的行列。