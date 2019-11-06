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慧洋明年近四成船隻換約租金提高上看10%　挹注獲利表現可期

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▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運營運長趙子隆(圖左)與財務長薛亦駿樂觀明年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）

▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運營運長趙子隆(圖左)與財務長薛亦駿樂觀明年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，牽動全球海空運業務發展，慧洋海運表示，明年散裝航運供給面發展正向，加上明年約有50艘、占比近四成的旗下船隻換約，預估將能提高租金5％到10％，可望挹注集團明年獲利表現。

慧洋營運長趙子隆表示，慧洋主要成長動能將來自於船隊的汰舊換新，新造船皆為符合環保法規的節能船，平均毛利率可達四至五成，而處分不符合或是無法改裝以符合新環保法規的老舊船舶，可進一步維持公司船隊營運效率。

請繼續往下閱讀...

針對船隊的汰舊換新進度，慧洋財務長薛亦駿進一步補充，截至今年十月底慧洋已交付3艘新船，至年底尚有兩艘將交付；舊船部分則已處分4艘，另有2艘船齡較新的Handy預計於分別於11月底及12月底出售給賣家，預計每艘交易價格為USD15,800,000元、處分利益約USD460,000，可為公司增添營運現金流。

▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運樂觀看待明年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）(圖／慧洋海運提供)

▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運樂觀看待明年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）

另外，在環保法規因應上，9月份正式生效的壓艙水管理公約，慧洋已有7成以上的船隊安裝完成，而運力預期將維持在數量125艘上下、平均船齡6年的理想狀態，以目前業界以低硫油做為主要因應措施，預估在相同條件下，擁有船隊四成以上節能船的慧洋更具競爭優勢。

展望後市，慧洋表示，今年第四季運輸旺季帶動市況好轉，市況穩定向上的趨勢可望延續至明年農曆春節；中美貿易戰對散裝航運業影響有限，僅因時間拉長可能影響全球經濟停滯導致景氣低迷，慧洋表示，海運為全球性的產業，加上租約保護令慧洋整體營運相對抗跌，輕齡化的節能船隊將有助公司營運效率更升級，對明年營運維持樂觀看法。

依據財報，慧洋海運2019年10月合併營收為新台幣11.86億元，較去年維持相當水準，累計前10月合併營收達116.06億元，年增8.23%。慧洋同步公告自結10月單月稅前盈餘為新台幣1.19億元，自結每股稅前盈餘為0.19元。

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