TVBS新董事長4大疑慮卡關　NCC要求陳文琦再到會說明



▲TVBS聯利媒體新任董事長陳文琦許可案卡關NCC。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



TVBS(聯利媒體股份有限公司)申請董事長變更為陳文琦，國家通訊傳播委員會(NCC)6日第二度審議後仍無法做出決議，將要求陳文琦與大股東丁廣鋐另行到會說明。NCC發言人蕭祈宏表示，請陳文琦到會主要是請他說明多項待確認事項，例如，對於外界傳聞他任董事、總經理期間「到新聞編輯室的頻率非常高」是否干預TVBS新聞製播？



NCC對於陳文琦是否適任TVBS董事的疑慮包括四大部份：



一、目前TVBS是由陳文琦兼任董事長、總經理，他是電機、電腦專業人士，非新聞專播專業背景。蕭祈宏強調，新聞媒體影響非常大，NCC希望TVBS有專業經理身份的總經理人選出現。



二、NCC質疑2018年11月TVBS採訪美國在台協會AIT主席莫健的內容事後被下架，此一情況TVBS沒有詳細回答NCC。



蕭祈宏表示，陳文琦曾於10月5日到NCC說明，當時他對於「TVBS下架莫健專訪」的回答是，「當時他非董事長所以沒有參與這則新聞的決策」，NCC希望TVBS能再提供說明當時的決策過程，但TVBS並未再提供，所以請陳文琦再一次到NCC來說明。



▲陳文琦（資料照片／記者陳政錄攝）



三、大股東丁廣鋐持有35%股權，但沒有合於比例的參與經營，這一點也需要再說明



四、外傳陳文琦到TVBS編輯室的頻率非常高，是否干預TVBS新聞製播？這一部份因為TVBS也沒有提供相關說明，所以也要請他本人再到場做說明。



陳文琦10月5日到NCC說明時，曾表示他到編輯部門是去了解機器運作、設備運用等等 ，不是去干預新聞。但NCC委員認為「外界報導陳文琦到新聞部比率非常高」，頻率過高這問題NCC沒有得到回答，需要進一步了解。



據了解，TVBS10月已公告新任董事長陳文琦派令，NCC認為，TVBS可以先發派董事長人選，這個沒有問題，但依法仍需要主管機關的核淮，這個程序也要完成。



TVBS是在今年8月向NCC申請變更董事長，NCC於10月5日請董事長陳文琦、執行副總劉文硯、總監詹怡宜、總監王吟文到會說明，結果NCC請TVBS再提供補充資料續行審議；11月6日NCC再次審議仍未有結論，將請陳文琦等人再次到會說明。



陳文琦目前也是威盛電子董事長，是台塑集團創辦人王永慶二房次女王雪紅的夫婿。

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