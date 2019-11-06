華碩奪越南電競筆電龍頭　「INCREDIBLE ON博覽會」三天吸引2萬人

▲華碩在越南舉辦INCREDIBLE ON博覽會展示全系列新品。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（6）日宣布，日前攜手重量級合作夥伴Intel在越南胡志明市第七軍區體育場盛大舉辦「INCREDIBLE ON」博覽會，打造七大主題情境展區以及Zen Art Gallery，並請來32位知名電競網紅展開「ROG Championship 2019」《LoL英雄聯盟》分組對抗賽，三天共吸引近2萬人次參與。

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▲活動特別請來32位知名電競網紅展開「ROG Championship 2019」《LoL英雄聯盟》分組對抗賽。（圖／華碩提供）

華碩表示，這次的博覽會有別以往新品發表活動，除了推出最新的「ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) / ZenBook Duo (UX481)」等輕薄筆記型電腦全新力作、新一代「ROG Phone II」電競手機，還有包含「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機、「ASUS ZenBook Edition 30」筆記型電腦與「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板在內等多款30周年特別版精銳。

▲華碩特別打造七大主題情境展區。（圖／華碩提供）

華碩積極拓展東南亞市場，其中越南市場與用戶支持度在全產品線的表現皆十分亮眼、捷報頻傳，根據知名市調公司報告顯示，華碩不僅於今年8月拿下亞太6國電競筆電市佔冠軍，最新公布的9月份更以45%市佔率奪下越南當地電競筆電龍頭。

▲華碩電競筆電奪越南市佔第一。（圖／華碩提供）

電競螢幕部份，華碩同樣維持強勁動能，今年前9月年成長飆升突破三成；而主機板、顯示卡、WiFi 6路由器等電腦零組件品類也不惶多讓，以平均超過三成五市佔的表現穩居領先地位，並以博覽會深耕越南市場，希望讓更多在地消費者體驗無與倫比的華碩全方位產品應用。