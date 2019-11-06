一哥與二哥狂砸錢！台積電三星資本支出第4季衝新高

▲全球前五大半導體廠今年半導體支出呈現集中化趨勢，圖點開放大。（資料來源：IC Insights）

記者周康玉／台北報導

根據IC Insights今（6）日出具最新研調報告，全球前五大半導體廠今年半導體支出占全球總額的68%，創紀錄；此外，晶圓代工一哥台積電與二哥三星為了布建先進製程狂砸錢，在今年第4季的資本支出也分別創下各自單季新高。

報告指出，全球前五大半導體企業包括即台積電、三星、英特爾、SK海力士和美光等，五家廠商今年資本支出總和占市場總額的68％，突破2013年67%的占比，達歷史新高。換言之，半導體產業的資本支出持續集中在大廠，集中度越來越高。

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其中，台積電今（2019）年第4季度資本支出一舉增加51.47億美元，與上季增加64％，不只全年資本支出創下公司歷史新高，同時也是公司單一季度支出新高，比其2014年第1季度的37.99億美元的歷史記錄高出36％。台積電總裁魏哲家指出，其中約25億美元用於5奈米製程，其餘15億美元將用於7奈米（包括7奈米強化版）。

報告指出，台積電是唯一提供領先技術（leading-edge technology）的純晶圓代工廠，市場對台積電7奈米工藝需求非常強勁，預計7奈米將占今年第4季度銷售額的33％。

三星資本支出投入也在第4季度創新紀錄。三星在日前法說會指出，第4季的大部分資本支出專用於建設存儲器基礎設施，以滿足中長期需求。

此外，雖然三星今年整年度半導體資本支出較去（2018）年的支出下降8％，預計為199億美元；然而單看第4季資本支出卻超越台積電的51.47億美元、達79億美元，較上季度相比增長81％，突破去年同期第4季度68.77億美元的前高、增幅達15％。

▼台積電與三星第4季資本支出各自衝歷史新高，圖點開放大。（資料來源：IC Insights）