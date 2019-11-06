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墨西哥毒梟殺9人縱火燒車　川普籲當局攜手「宣戰」：清理這些怪物

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▲▼墨西哥毒梟屠殺造成9名婦孺死亡。（圖／路透）

▲ 墨西哥毒梟屠殺造成9名婦孺死亡。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國摩門教徒4日在墨西哥索諾拉州北部遇到一場血腥屠殺，其中3名婦女和6名孩童遇害身亡，引起外界關注，連美國總統川普5日也馬上在推特向墨國喊話，現在是墨西哥在美國的幫助下向毒梟「宣戰」的時候。然而，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）認為，當局可以接受合作，前提是美國尊重墨西哥的獨立性。

根據CBS News報導，當摩門教徒遇上屠殺的慘案曝光後，川普於當地時間5日早上9時25分在推特上表示，來自猶他州的完美家庭和朋友們，因為夾在2個互相廝殺的毒梟集團中間，導致包括兒童在內的偉大美國公民被殺，還有一些孩童失蹤不見，「如果墨西哥需要或要求清除這些.....。」疑似間接證實襲擊的背後兇手正是毒梟集團。

不久後，川普又在推特上喊話，「如果墨西哥需要或要求合作清理掉這些怪物，美國隨時會做好準備，而且願意快速有效率地介入並完成這項工作。現在是墨西哥在美國的幫助下，向毒梟宣戰並把他們從地球上清除的時候。我們只是在等待您偉大的新任總統來電。」然而，全案仍在調查當中，猶他州的共和黨參議員麥克·李（Mike Lee）表示，「目前不清楚這些人是被挑選出來，或是正好出現在錯誤的地方。」

歐布拉多5日在一場和高級安全官員舉行的記者會上回應，他不相信當局「需要外國的干預以處理這類案件」，但他已經準備好與美國合作，前提是美國尊重墨西哥的獨立性。「我還沒看到川普的消息」，他表示，但相信這是合作的好時機，「我們對此非常尊重。」

不過，歐布拉多拒絕川普向毒梟集團宣戰的提議，因為他認為戰爭是最糟糕的情況，「我總是說政治是為了避免戰爭而發明的，戰爭是非理性的。我們為了追求和平，這就是新政府的特色。」

事發當天，有3名摩門教婦女分別開著3輛休旅車，載著數名兒童到小鎮巴維斯佩（Bavispe）時，突然遭到開槍掃射，一名母親為保護僅7個月大的女兒而犧牲自己的性命；還有一名13歲男童要手足躲在樹叢裡，自己則步行近21公里求助，其中一部車輛被縱火後爆炸，隨後燒成廢鐵。

▼ 遇難車輛因為油箱爆炸，整台燒成廢鐵。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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