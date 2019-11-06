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頂新基金會攜手孩子的書屋烘焙助翻轉　台東孩子闖出冠軍餅乾夢

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▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左二）表示，將才學堂資助台東「孩子的書屋」5名孩子，打造「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」上市，短短不到兩個月銷售近萬片。（圖／記者湯興漢攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左二）表示，將才學堂資助台東「孩子的書屋」5名孩子，打造「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」上市，短短不到兩個月銷售近萬片。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

頂新和德文教基金會今（6）日表示，旗下將才學堂資助台東「孩子的書屋」5名孩子，打造「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」上市，短短不到兩個月銷售近萬片；創辦人魏應充表示，目前已有將近200位的孩子接受專業烘焙技職訓練，超過半數以上的學員成功取得麵包或蛋糕丙級證照，助其充實翻轉未來的資本。

頂新和德文教基金會2017年推出「將才學堂烘焙技職教育計畫」後，已在全國各地培訓出 300 多位擁有一技之長的高關懷孩子，其中將近200位的孩子接受超過10個月、360小時專業技職訓練結業，將才學堂也從2018年開始舉辦內外部圓夢計畫，讓他們出國參賽累積更多經驗。

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▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（圖右）表示，2017年推出「將才學堂烘焙技職教育計畫」後，已在全國各地培訓出 300 多位擁有一技之長的高關懷孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（圖右）表示，2017年推出「將才學堂烘焙技職教育計畫」後，已在全國各地培訓出 300 多位擁有一技之長的高關懷孩子。（圖／記者湯興漢攝）

魏應充表示，五名來自「孩子的書屋」的高關懷孩子歷經10個月的培訓後，創作研發出「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」，去年不僅一鳴驚人拿下年度競賽冠軍餅乾獎項，今年在布列德麵包店公益上市2個月期間，銷量也達近萬個，表現相對亮眼。

為讓高關懷孩子可透過自己的努力實踐夢想，頂新和德文教基金會繼8月協助年度冠軍吐司作品於高雄一勾堂上市後，現又推動「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」回台東黑孩子黑咖啡在地上市。

冠軍原創團隊學生回想起那段練習的辛苦時光，每天從天亮到天黑都待在烘焙教室中，一直不斷的嘗試；當大家第一次共同研發出成品時，「有種小孩從自己手中誕生的感覺，在競賽中獲獎的瞬間，更是讓人不可思議，那一刻，原來努力真的能夠實現夢想。」

▲頂新和德文教基金會推動「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」回台東黑孩子黑咖啡在地上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲頂新和德文教基金會推動「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」回台東黑孩子黑咖啡在地上市。（圖／記者湯興漢攝）

魏應充表示，這些年看見許多年輕朋友因為某些因素不敢做夢，他們的夢想很簡單，穩定的工作、別人拿不走的技能，除了一份心，在圓夢的路上經常還缺人推一把，基金會成立將才學堂就是想告訴這些孩子們，儘管放心追夢，將才學堂將以成為孩子們最大支柱為目標。

針對冠軍餅乾在地上市，孩子的書屋基金會董事長兼執行長陳彥翰表示，對這些高關懷孩子是很大的肯定與支持，讓他們明白夢想真的可以憑藉努力來實踐，相信將才學堂教給孩子們的技能與人生觀念，能為他們在往後的生命中，帶來截然不同的旅程。

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