解救國內汽車慘業　財部初步同意降引擎等零組件關稅

▲為提升國內汽車產業競爭力，財政部初步同意調降汽車引擎等9項零組件關稅。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

進口車的市占率已經超越了國產車，為了提升國產車的競爭力，零組件關稅調整成外界矚目焦點。民進黨江永昌問及，汽車零組件將關稅的問題，尤其是汽車的引擎關稅從17.5%降低至10%，來提升國產車產業升級。財政部長蘇建榮表示，經濟部已經提出稅式支出，完成法制程序後送到行政院協調。

國民黨立委、財委會召委費鴻泰則表示，這個案子大家都很關注，可以立委提案修法，進度就可以比較快。

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立法院財政委員會今日審查財政部與五區國稅局、台灣菸酒預算案，財政部長出席並且接受質詢。

江永昌表示，8月出現一件大事，就是進口車的市占率已經超越了國產車。根據資料顯示，8月進口車的市占率為53.9%、國產車為46.1%；9月進口車市占率為53.3%、國產車為46.7%；10月國產車略有回升為49.1%、但是進口車仍有51.9%。江永昌進一步指出，我國汽車銷量2008年金融海嘯後逐步成長，2016年到2017年間邁入高峰，平均銷量約為44萬輛。2018年開始出現微幅下滑， 總銷售量為43.5萬輛，車廠普遍預估今年車市將下修至40萬到42萬輛。

關務署表示，經濟部所提的汽車零組件將關稅有9項，引擎的部分從17.5%降低到10%，其中引擎的部分，我們加入世界貿易組織（WTO）則有考慮要降低關稅，但是因為引擎是汽車關鍵的零組件，為了加強我國境內的產業競爭力，所以當時談判的時候仍維持17.5%，但是經歷過10年，國內汽車產業引擎仍大多仰賴進口，所以近期才考慮降低稅率。

根據經濟部的稅式支出關稅可能會損失13.26億元，但是營所稅等內地稅可能會增加13.28億元，所以還有小幅利益0.02億元。所以財政部10月則回覆經濟部「沒有意見」。

如果要提修正海關進口稅則，蘇建榮表示，還要經過法制程序，才能送行政院討論；不過如此就可能趕不及立法院這個會期討論過關。費鴻泰則表示，外界都相當關心國內汽車產業的競爭力，所以也可以透過立委提案修法程序比較快。