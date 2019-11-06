台積電再寫新紀錄！尾盤觸311.5元新高　市值破8.07兆元

▲台積電連日創高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）連日點火，繼昨日股價站上310.5元、市值衝8兆元後，今（6）早盤看似熄火，但盤中不停在310元震盪，近尾盤再度觸新高點、來到311.5元，市值突破8.07兆。

台積電美國存託憑證（ADR）5日收53.55美元，漲0.06美元或0.11%，折合新台幣每股325.29元，仍有高達14.79元的溢價，溢價率4.76%。

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回顧台積電今年以來，台積電股價一度在200元關口徘徊，最低從208元一路往上爬，近一個多月來更搖身一變成飆股；市值從年初5.39兆元打底，近三個月從6兆一路衝逾8兆元大關。

籌碼面來看，外資連13日買超台積電逾9.23萬張，累計張數達2037萬張，累計台積電持股市值飆到6.33兆元，寫下歷史新高。

根據IC Insights今（6）日出具最新研調報告，台積電今（2019）年第4季度資本支出與第3季度相比增加64％至51.47億美元，不只全年資本支出創下公司歷史新高，同時也是公司單一季度支出新高，比其2014年第1季度的37.99億美元的歷史記錄高出36％。

研調指出，台積電是唯一一家提供領先技術（leading-edge technology）的純晶圓代工廠，市場對台積電7奈米工藝需求非常強勁，預計7奈米將占今年第4季度銷售額的33％。

