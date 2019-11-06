金正日流放異母弟金平日！派駐海外30年　金正恩召回叔叔防政變

▲ 金平日曾是繼承領導人大位的有力人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓現任領導人金正恩的叔叔、前任領導人金正日同父異母的弟弟金平日過去在與兄長的權力鬥爭中敗北，在國外度過30餘年的「流放生活」，如今將重新踏上北韓土地。南韓國家情報院4日在國會情報委員會國政監察時透露，現擔任北韓駐捷克大使的金平日很快就會被召回。

除金平日以外，他的姐姐、金正日異母妹妹金經進的丈夫金光燮目前擔任北韓駐奧地利大使，也可能和金平日一同歸國。南韓政府人士說明，北韓外國使館大使每3至4年交替一次，但金平日與金光燮等金氏家族成員自1980年代後期便常駐海外擔任公使，此次是睽違30多年歸國。

金平日1954年由北韓已故的第一代領導人金日成第二任妻子金聖愛生下，個性活潑且品性良好，外貌也不差，一度被視為繼承領導人的有力人選。金聖愛為使兒子坐上大位，1970年代初期與金日成第一任妻子金正淑展開激烈的權力鬥爭。但金平日年紀尚小，且金正日當時已經握有一定的政治影響力，因此敗北。

1974年便被內定為下任領導人的金正日將金平日、金經進及金英日等金聖愛的子女歸類為「白頭血統」金日成家族旁系分支，在政治上將其孤立。但當時金日成還在世，金正日不能明目張膽的處置手足，因此將他們全都送往海外。

金平日1988年起擔任駐匈牙利大使，此後曾任駐保加利亞、芬蘭、波蘭大使，2015年被任命為捷克大使。他1994年7月曾在父親金日成逝世時短暫回國出席喪禮，但當時北韓官媒將他和金聖愛的畫面刪除後才播出。

▲ 金正恩上位後派人毒殺金正男。（圖／朝中社）

金正日過世後，北韓由金正恩掌權，金平日的流放生活也並未改善，僅在2015年7月短暫回國參加駐派各國大使的會議。金正恩2013年處決姑父張成澤，同父異母的哥哥金正男2017年又在馬來西亞遭人暗殺，再加上歐洲脫北者組織一度推動以金平日為首的流亡政府，使他普遍被指為金正恩的下一個目標。但金平日即將歸國的消息顯示，他已經不對金正恩構成威脅。

高級脫北者透露，金正恩對自己的權力相當有信心，但在國外生活的金氏家族成員可能成為西方媒體及情報機關的目標，可能是為防止這類狀況發生，才會將2人召回平壤就近看管，以阻斷一切不安因素。

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