賽靈思AI服務再突破　Alveo加速器卡獲韓SK電訊採用

▲賽靈思Alveo資料中心加速器卡獲韓SK電訊採用。（圖／取自賽靈思官網）

記者周康玉／台北報導

賽靈思（Xilinx）5日宣布，南韓電信公司SK電訊（SK Telecom）採用賽靈思Alveo資料中心加速器卡（AIX），運用人工智慧（AI）的實體入侵與竊盜即時偵測服務。

SK電訊的實體入侵AI偵測服務名為 T view，其能即時監測數十萬名用戶的商業與住宅攝影機系統，並在發現實體入侵狀況時立即派出保全人員前往現場；運用深層神經網路處理從數千台攝影機傳回的龐大資料時，則需要具備足夠傳輸量及精準度的強大AI加速器。

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T view運作於SK電訊資料中心伺服器的Alveo U250加速器卡，能在各項竊盜偵測服務中展現極高的資料傳輸量與精準度。與頂尖的GPU（繪圖處理器）相比，這款加速器卡不僅偵測延遲更低，且能達到優異的傳輸量（每秒幀數），以及經產業驗證更具性價比優勢。

賽靈思Alveo加速器卡在SK電訊資料中心AI服務系統的商業部署，是採用SK電訊先前宣布的自動語音辨識（ASR）應用，同時也是採用賽靈思FPGA為語音助理NUGU、提供加速機制的應用。

賽靈思資料中心事業群行銷副總裁Donna Yasay表示，這次與SK電訊的合作是賽靈思在拓展商業AI服務領域的一次重要勝利，雙方的合作大幅提升竊盜偵測與防範的成效。賽靈思在即時運算與分析的領先優勢能協助在南韓市場推動AI服務。賽靈思Alveo加速器卡提供的調適性、低延遲及高傳輸量，是處理T view服務視覺AI推論作業負載的理想選擇。

SK電訊技術長暨資通訊研發中心負責人Park Jin-hyo表示，公司將持續推動雲端系統的創新，為眾多市場的客戶提供更高價值、更可靠且更有效率的服務；與賽靈思合作的AIX代表SK電信針對AI服務簡化雲端系統的一項新的成果。