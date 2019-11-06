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憂「通俄門」歷史重演　美國防部點名中、俄、伊朗干預

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▲美國多個州6日舉行州長選舉，被視為總統大選的前哨戰。（圖／路透）

▲美國多個州6日舉行州長選舉，被視為總統大選的前哨戰。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國防部、聯邦調查局等7個安全相關部門5日發表聯合聲明，有外國人士試圖干預2020年的選舉，擔心2016年俄羅斯被控幫助川普當選的通俄門事件再次上演。

聲明當中直接指出，雖然目前還沒有證據證明選舉設施遭到干預或破壞，但俄羅斯、中國、伊朗和其他國家正在尋求方法，來干預投票過程及影響選民的看法，進而破壞民主體制，影響政府的政策和選舉的結果。

▲7個安全相關部門確保2020年選舉安全的聯合聲明。（圖／翻攝自美國國防部官方網站）

▲7個安全相關部門確保2020年選舉安全的聯合聲明。（圖／翻攝自美國國防部官方網站）

美國情報總監表示，雖然川普否認，但2016年普丁策畫透過駭入民主黨電腦及通訊設備將機密文件洩漏、企圖破壞選票系統、引發大規模的網路社群運動，來支持川普並傷害對手希拉蕊。為此時任總統歐巴馬還簽署行政命令，驅逐35名俄羅斯外交官，對外聲稱是為了報復俄羅斯對美國總統選舉的干擾。

美國總統選舉在登記、投票、網路安全等方面仍然存在缺陷，選民也容易受到媒體的假新聞操縱和攻擊。但聯合聲明中也強調，美國政府正在與所有50個州和領土內的地方官員以及私營部門合作，廣泛共享訊息以識別威脅來保護民主，「我們承諾會捍衛民主，不讓任何攻擊威脅。」

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