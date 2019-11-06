大火再吞古蹟！荷蘭百年聖母教堂「屋頂崩塌、尖塔斷裂」　當地居民心碎…

▲荷蘭霍赫馬德地區，聖母百年教堂被大火燒毀。（圖／翻攝自YouTube／Sleutelstad）

記者林瑩真／綜合外電報導

繼今年4月的巴黎聖母院及10月的沖繩首里城接連慘遭祝融後，荷蘭霍赫馬德（Hoogmade）一間百年教堂也在4日發生火警，不僅磚瓦、屋頂被燒毀，連象徵性的「尖塔」也整個斷裂，讓當地居民相當難過。

綜合外媒報導，該聖母教堂4日正在進行整修工程，不料意外引發火勢，造成整間教堂被火勢吞沒，附近居民眼睜睜看著教堂磚瓦掉落、屋頂起火，最後是尖塔斷開後倒塌。

Historic Church Burns in the Netherlands!



Church of Our Lady in Hoogmade is the latest European church to mysteriously catch fire.



Countless churches throughout Europe are vandalized, defecated on & torched



U.S. media is still reporting the Notre Dame Attack wasn't Fire Jihad. pic.twitter.com/nBB6Lg8sn7 — Amy Mek (@AmyMek) November 5, 2019

由於火勢猛烈，當地消防隊為預防其他傷害，將距離教堂150公尺的所有建築物都進行撤離作業，並包圍教堂持續撲滅。

所幸，最後火勢獲得控制，並未延燒，附近的學校、商家則緊急關閉，直到5日才重新開放。接下來消防隊將確定教堂的穩定性，以及起火的詳細狀況。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

另外，教堂神父傑克葛拉斯（Jack Glas）表示，教堂在當地幾乎是所有居民的精神寄託，如今卻被大火燒毀，嚴重打擊了居民的心。

目前報導尚未提到聖母教堂的重建工程。

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