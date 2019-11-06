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推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」

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▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（6）日攜手中鋼啟動「鋼鐵產業研發平台」，雙方共同進行高階材料、水資源以及智慧工安三大關鍵技術研發，推動台灣高階材料像是半導體製程的關鍵物料國產化、水資源再生優化利用、打造安全工作環境等目標。

工研院副院長彭裕民表示，雙方合作主要透過工研院累積多年的技術、產業調查能量及串接上、下游廠商的能力，協助中鋼推動國內鋼鐵產業，並以發展「高階材料」、善用水資源、導入ICT技術，進而藉此對台灣整體產業做出更多元的貢獻。

▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

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▲中鋼總經理王錫欽(左)、工研院副院長彭裕民(右)展示高端靶材原料。（圖／記者姚惠茹攝）

彭裕民表示，雙方將聚焦上游「高階材料」的前瞻研發，像是半導體級靶材製程技術達到關鍵物料國產化，就是透過電子束極高熱量與熔煉爐中高真空環境，以降低材料氧含量，並將雜質驅趕至材料一端而去除，進而熔製特用高性能金屬，可由低端靶材轉向高端半導體級靶材生產。

彭裕民分享，還有特殊金屬合金粉體，可以搶攻3C、電動車的被動元件市場，像是原廠商生產的磁粉無法符合電子通訊設備規格需求或特性，但與工研院合作將幫助廠商可快速進行新材料開發與產品驗證，並提供未來產品大量生產技術與設備規格，有效地縮短廠商研發與量產時程。

▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「金屬粉體材料」。（圖／記者姚惠茹攝）

中鋼總經理王錫欽表示，中鋼從1989年開始就與工研院合作，研發領域包含鋼鐵材料、鋁合金、光電材料、熱電材料、及節能環保等，從過去個別主題研究深化成領域，強調中鋼已經不是鋼鐵製造， 而是鋼鐵供應商，期望從過去提供鋁、 鎳合金、低端靶材，進階到高端半導體靶材。

王錫欽分享，除了高階材料，由於鋼鐵廠需要穩定供水，因此平台也以水處理為合作目標，像是再生水廠藉由提高逆滲透(RO)程序的水回收率，以降低再生水成本，若導入工研院所開發的厭氧流體化床(AFB)脫氮技術，將濃排水中的硝酸鹽氮去除，可有效降低再生水成本及提高RO水回收率。

▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「厭氧流體化床(AFB)脫氮技術」。（圖／記者姚惠茹攝）

王錫欽表示，水處理的技術還有正滲透回收濃鹵水技術開發，主要是研院近年來所開發以滲透壓為驅動力的正滲透程序(FO)，進行逆滲透(RO)排放濃縮液的提濃與回收，其所產生的回收水可為廠內鍋爐用水或冷卻水塔使用，達濃鹵水回收、用水效率提升與廢液減量排放目標。

▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「iRoadsafe系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

至於AI工安系統部分，王錫欽表示，中鋼因鋼材運輸需求，廠區內有許多大型拖板車輛行駛，由於駕駛視覺死角較大，為強化用路安全，中鋼運用工研院榮獲國際肯定的iRoadsafe系統導入廠內，以智慧道路安全警示技術，提供大型車安全防護，降低路口事故肇事率，提升廠區運輸交通安全。

▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「無痕式呼吸量測」。（圖／記者姚惠茹攝）

導入ICT技術的部分，王錫欽表示，工研院研發「無線電通道資訊(CSI)非接觸式呼吸偵測應用」可利用無線電通道資訊(CSI)進行「無痕式呼吸量測」，未來將導入到中鋼的固定式起重機(天車)內，能將演算法及Wi-Fi晶片安裝置車內，以無隱私疑慮的方式偵測駕駛員的疲勞狀況等應用，提升整體工安品質。

▲推動半導體材料國產化　工研院攜手中鋼打造「鋼鐵產業研發平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「轉爐傾轉出鋼製程的虛擬實境平台開發」。（圖／記者姚惠茹攝）

此外，煉鋼廠中轉爐的傾鋼作業是一項危險且需要純熟操作技術的工作，因此雙方合作透過VR虛擬實境模擬轉爐傾轉出鋼製程的擬真訓練，讓新人學習傾爐相關流程與工作時機，結合虛擬實境模擬環境、模擬真實物理模型及實體操作桿的擬真訓練環境，達到智慧傳承。

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