星宇的飛機靠它修！亞航獲A321neo維修認證挹注營收動能

▲亞洲航空日前獲得我國民航局A319/320/321neo維修認證，可協助國內航空公司執行維修工作。（圖／亞航提供）

記者林淑慧／台北報導

星宇航空創辦人張國煒日前親自駕駛A321neo飛機回台，成為國內第一家使用此型機的航空公司，備受外界關注；針對新機未來的維修業務，亞航公司表示，已獲得我國民航局A319/320/321neo維修認證，如果星宇航空有需求，將可協助其執行維修工作。

近年來廉航的興起，使得單走道窄體客機需求量大增，帶動全球MRO的商機，亞航公司擁有具專業水準的航空維護管理能力，是許多國際大廠的主要合作對象。

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亞航指出，為降低飛行成本，Airbus及Boeing均推出更節省油料之機型，如A319/320/321neo及737Max系列，各家航空公司亦陸續採購新機，尤其A319/320/321neo至2019年已有超過6500架之訂單，近期新成立的星宇航空亦訂購10架A321-200neo，為國內首家使用此型機的航空公司。

▲星宇航空董事長張國煒親自駕駛空中巴士A321neo新機回台。（圖／星宇航空提供）

亞航主管表示，公司近年積極投入民航機能量籌建及市場開發，2015年以前最多為33架次/年，經調整內部組織、提升執行效率，2016~2018年分別增加46、49及76架次，在開拓東南亞市場後，預估今年全年進場飛機架次將續創新高。

展望商用民機後市，亞航表示，符合公司現有能量各型機型合計1,661架，分屬91家航空公司，去年已拜訪43家新客戶，今年也已接觸拜訪多家新客戶；另，因定翼機維修訂單週期長，新客戶成果會在2020年以後開始展現。

另外，在軍機業務方面，亞航表示二案分包委購及附件廠，因長交期品項到貨及待料品項陸續完成交貨，預估下半年營收將持續成長；另外，附件廠之電鍍工廠設施完備並符合環保要求，目前已開始接受商用客戶委託電鍍，期能發展成為專業電鍍中心，以挹注公司營運表現。

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