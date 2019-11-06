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29歲廚師拿掃把瞄準同事屁屁！　整根長柄「插進肛門刺穿腸」當場噴血

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▲英國29歲廚師特里斯（Gary Trice）惡整同事，卻讓同事被掃把長柄狠狠插入肛門，刺穿腸子，血流如注。（圖／翻攝自Facebook／Gary Trice）

▲英國29歲廚師特里斯（Gary Trice）惡整同事，釀出大禍。（圖／翻攝自Facebook／Gary Trice）

記者吳美依／綜合外電報導

英國蘇格蘭發生一起離譜事件，29歲廚師特里斯（Gary Trice）大玩惡作劇，叫搬運工米切爾（Lewis Mitchell）爬上冰箱，拿取杯子蛋糕的紙模，並趁機偷偷把一根掃把放在下方對準同事，沒想到對方一時手滑、跌下來， 被掃把長柄狠狠插入肛門，刺穿腸子，當場血流如注。

21歲的米切爾是廚房搬運工，當天下午5時負責帶領新進員工，卻突然被叫去拿蛋糕紙模。他覺得這個要求非常奇怪，但還是乖乖爬上冰箱，一不小心竟失手，摔了下來。主管卡圖里亞（Vish Kathuria）表示，「他全身都感覺到難以忍受的痛苦，忍不住大吼，然後摔在特里斯臂彎中，痛到狠狠咬了對方肩膀一大口。他立刻去了廁所一趟，發現大量血跡，他的臉色非常蒼白。」

《每日郵報》報導，米切爾被掃把長柄刺進身體，從肛門插入以後，刺穿腸子，差一點就碰到胃部。他被緊急送醫治療，卻因為嚴重內傷，無法如期展開大學2年級的學業。

▲▼掃帚,掃把。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲米切爾被掃把長柄戳進身體裡，嚴重內傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

Metro報導，特里斯在室內遊樂場的餐廳工作，一時興起模仿臉書上流傳的特技影片，惡整同事卻釀出大禍。他出席漢米爾頓（Hamilton）法庭時認罪，被裁定完成220小時的無償勞動服務。辯護律師麥克沙恩（Neal McShane）表示，「他承認，這是非常魯莽的行為。」

米切爾控告室內遊樂場業者，獲得數十英鎊的賠償金。他在受訪時表示，案發以後再也沒有見過特里斯，但是也寧可如此，才能「繼續過著自己的生活。」

拉奈克郡（Lanarkshire）警長比克特（David Bicket）說，幸好這起案件不是惡意為之，而是「極度魯莽的行為，對於當事人造成悲劇性後果，這真的是一個非常愚蠢的行為。」

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