「地上權王中之王」世貿三館　預計今年底前公告招標

▲財長蘇建榮表示，世貿三館是大巨蛋所換，並多140多億元入國庫，目前價值仍然不止。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

信義計畫區最後一塊大素地、曾經被國產署署長曾國基譽為「地上權王中之王」世貿三館標售傳出好消息了！國產署規劃，今年底之前會公告招標，預計明年1月或2月就可以結標。

世貿三館世貿三館基地位於信義計畫區松智路、松壽路口A21街廓，由於位處台北市政府與101大樓之間，堪稱台北市蛋黃區，占地更將近5,000坪，土地價值上看500億元。

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立法院今日審查五區國稅局與台灣菸酒公司預算，財政部今日參與審查並且接受質詢，中間傳出世貿三館的好消息。根據了解，雖然台北市政府針對展覽場地與國產署尚未達成共識，但是國產署仍然預計今年底之前就會公告招標世貿三館。

至於，展覽廠商希望保留新的世貿三館可以保留展覽空間，國產署表示，目前已經轉向由得標廠商與台北市政府協商，以容積獎勵的方式鼓勵得標廠商設置展覽空間。財長蘇建榮表示，世貿三館是大巨蛋所換，並多140多億元入國庫，目前價值仍然不止（當初所換的價值）。

目前世貿三館的展期已經排到12月底，國產署大約是1月下旬會進行點交，但是先關廠商12月底前就會搬遷完畢，所以國產署預計12月中將公告招標世貿三館，大概1~2個月後可以結標。