前行政院長陳沖：無基本功夫的最低工資法 不如給便當

▲前行政院長陳冲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導



前行政院、新世代金融基金會董事長陳冲今(6)日表示，如果沒有基本功夫做好最低工資法，那不如制定最低便當法。陳冲解釋，什麼是「最低便當法」？就是每人每天發一個便當，維持最低生活需求。很荒謬嗎？沒有基本研究的「最低工資法」也差不多。

陳冲表示，勞動部提出「最低工資法」草案送請行政院審議，而行政院擬刪「最低工資法」 20天內核定期限、不得退回之規定，隨即引發外界的爭議及討論，但經行政院表示該法尚未正式審查，也不是這個會期的優先法案。

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草案只是將「勞動基準法」的行政命令條文提昇至法律階段，對於最低工資(Minimum Wage)的本質及應審酌的因素，均未觸及。

勞動部在今年8月釋出訊息，強調明年度基本工資調整，從勞動部審竣到行政院核定並刊登公報，僅花了5天時間，創下了歷史最快的記錄。媒體也曾報導勞動部官員表示，審議會歷年結論，除「陳冲」曾「調整」外，其餘均依會議結論核定。

陳冲強調，2012年擔任院長時，行政院在那年核覆勞委會文件中並未「調整」審議會結論，相反是接受審議會關於「時薪」的建議，至於「月薪」調升，是要求做好幾項統計數字的「基本功夫」後再核定，目的無非是建立調整基本工資的「基礎建設」。

陳冲對基本工資決策，從頭到尾沒有主張，基本工資要漲，還是不要漲，在勞動部還沒有搞清楚，全台有多少本國勞工實質領取基本工資以前，並弄清楚主要國家都有的Kaitz index（基本工資占平均薪資的比例）做跨國比較前，不該討論基本工資漲或不漲，就是從國家制度運作角度來看，基本問題還是必須要搞清楚，可惜的是當他離開行政院後，卻仍沒有就制度面進行討論，依舊每年討價還價一次。

陳冲提出 基本功夫的五大方向

所謂基本功夫，陳冲提到五大方向，包括一，領取基本工資本勞的確實人數(如此方知本勞究有多少人受惠及那些企業受衝擊，而且在此Big Data時代，不宜再用1.2%的取樣推估或以明知低報的投保薪資充數）；二，基本工資與所得中位數(或平均所得)的跨國比較，以及台灣Kaitz index公式的合理化（分子不含變動給付、分母包括變動給付等）。

三，基本工資提升後的追蹤研究； 四，確實了解全國薪資結構，以分析調升後的漣漪效應（ripple effect），進一步研究有無就行業、地區、年齡訂定不同標準的必要；五，其他有關基本工資制度的持續研究，不必再說GDP將成長3%，就一半1.5%算員工的的說法。

台灣基本工資的調漲，從過去到現在，始終都不是單純的經濟議題。勞動部如要繼續推動最低工資法立法，更應在推動前先行作好所有的基本功夫並向社會宣示已準備好了，取得勞資信任，不要每次調整後，勞方不滿意，資方也不滿意。

