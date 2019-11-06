台船為中鋼打造光輝輪新船　多元化佈局風電拚全年轉盈

▲台船公司為中鋼運通公司建造208,000載重噸原料專輪「中鋼光輝輪」。（圖／台船提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，帶動全球海空運業務成長，台船公司為中鋼運通打造208,000載重噸原料專輪「中鋼光輝輪」，並為其舉行命名典禮；台船表示，在本業俱佳、多元化佈局風電商機挹注下，力拚今年轉虧為盈。

台船公司於2號碼頭舉行中鋼運通公司訂造208,000載重噸原料專輪-中鋼光輝輪命名典禮由台灣國際造船公司鄭文隆董事長與中鋼運通公司李新民董事長共同主持，並邀請中運陳總經理夫人劉惠芳女士為此輪命名及擲瓶，典禮會場嘉賓雲集。

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台船表示，「中鋼光輝輪」採用台船自行研發的劍艏設計及量身打造的節能推進組合，再加上低風阻設計的住艙外型，均可有效達到節能、省油的效果；其船長有299.7公尺，船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，載重噸達208, 480噸。

在環保方面，引擎排煙皆符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，並配有壓艙水處理器，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。因應智慧化IoT世代的來臨，更配置大數據收集之裝備與衛星網路架構，是一艘兼具節能、環保、智慧的現代優質船舶。

另外，台船多元化佈局離岸風電，台船環海風電工程公司在今年正式成立，中鋼在興達港的水下基礎組裝廠預計明年量產，子公司台船防蝕也拿下「塑化廠管線架標案」高達7億的標案，力拚今年轉虧為盈。