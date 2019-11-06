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文在寅喪母後出席曼谷東協峰會　美國安顧問轉交川普親筆信表慰問

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▲▼文在寅出席東協（ASEAN）峰會。（圖／路透）

▲ 文在寅出席東協（ASEAN）峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅的母親姜韓玉上月29日辭世，享耆壽92歲。文在寅與家人低調治喪，3日隨即依原定行程出訪泰國曼谷，出席東南亞國協（ASEAN）峰會。美國今年派出白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）參加峰會，也將總統川普（Donald Trump）的親筆信交給文在寅，表達慰問之情。

文在寅於曼谷當地時間4日與歐布萊恩會面，接過川普的慰問信函。青瓦台發言人高旼廷5日透過書面簡報說明，川普在信中表示，「梅蘭妮亞（Melania Trump）與我聽聞文在寅喪母的消息，非常悲傷。初次見面時，文總統告訴我他的父母在1950年12月興南大撤退時到南韓避難的感人故事，至今令我難忘。」

川普提到，「我聽說，文總統的母親一直渴望再度踏上北韓故土，也對文總統為朝鮮半島永久和平付出的努力相當自豪。我期待和文總統攜手朝北韓無核化及朝鮮半島和平的共同目標前進。美韓兩國正持續努力，等著在非軍事區以南及以北的離散家屬重逢的那一天。我為文總統及他的家屬致上哀悼之情。」

►文在寅母親姜韓玉辭世享耆壽92歲　低調舉行家族喪3天
►金正恩捎來唁電！向文在寅母親致哀及慰問　文金時隔4月直接交流

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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