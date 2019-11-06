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我邦交國「最貧窮海地」瀕臨崩潰　紐時：有人在乎嗎

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▲▼海地政局不穩，反對派要總統下台。（圖／路透）

▲海地政局不穩，反對派要總統下台。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

我邦交國海地（Haiti）過去7周陷入動亂，總統摩依士（Jovenel Moïse）與反對派爆發紛爭，民眾焚燒輪胎、搶劫與縱火，至少30人死亡。海地的生活從來不輕鬆，更糟糕的是，沒人在乎。

《紐約時報》4日社論指出，「幾十年的治理不當再次把海地推到崩潰邊緣。有人在乎嗎？」內文提及，海地的生活從來就不簡單，這或許是為何現階段噩夢般的情勢沒有獲得更多關注。

海地近期發生暴力示威，當地大眾運輸服務、學校、加油站與醫療機構都關閉，還造成起碼30人死亡。示威活動表面上是要將摩依士趕下台，身為商人的他在2017年掌權，此前他曾捲入醜聞，傳聞指控他得到從未兌現的修路款項，不過他已否認。

摩依士拒絕下台，幾乎沒有海地人能預測未來會發生什麼事情，該如何擺脫混亂局面。至少就現有的政局與經濟系統來看，海地依舊面臨貪腐、通貨膨脹、食物與飲水短缺等問題，人們生活在世界最貧窮的國家之一。

自1990年舉行第一場民選後，海地歷經至少10名總統的治理，這個國家的命運並未光明，2010年還發生造成20多萬人喪生的地震，數萬棟建築被摧毀。

地震發生後，許多國家與組織提供救援，給予資金外還派遣醫療人員。雖然聯合國曾替海地帶來些許穩定的局勢，但也因為將霍亂疫情帶到該國而受到指責，數十名人員還捲入性侵醜聞；最後一名聯合國維持和平人員近期已離開，造成海地現階段缺乏秩序的處境。

在目前的危機中，示威者指責美國支持摩依士。事實上，美國的「支持」軟弱無力，只是在呼籲各方對話。此外，美國總統川普更是充滿惡意，他2018年曾表示，「為什麼我們需要更多海地人？帶他們離開。」

社論指出，最糟糕的情況是無人關心海地，該國需要的不僅是對話，一些人也主張，國際社會應攜手努力，重建一個正常的體系。部分海地人相信，未來必須召集一個由民選官員、公民與商業領袖組成的委員會，避免法治繼續惡化。

除了達成互惠協議，否則川普不會幫助窮國；然而，協助他們最貧窮的鄰居重新站起來，顯然符合美國與西半球其他國家的利益。

內文最後寫道，首先要先意識到，位於佛州以南800多英里的海地擁有1100萬人口，這個國家正處於水深火熱中，情況一天比一天還糟糕。

 
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