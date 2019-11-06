國銀前9月獲利2864億　下個月可望衝破3000億關卡

▲根據統計，國銀全體銀行前9月稅前盈餘達2,864.1億元，年增率6.9%。（示意圖／pakutaso）
記者紀佳妘／台北報導
金管會最新公布9月底本國銀行獲利表現，國銀全體銀行前9月稅前盈餘達2,864.1億元，年增率6.9%，10月可望突破3,000億元關卡。
根據金管會統計，截至今年9月，本國銀行放款總餘額為29兆5,331億元，較上月底增加575億元；逾期放款金額為707億元，較上月底增加18億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底增加0.01個百分點。
統計顯示，今年9月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為577.05%，較上月底594.97%，減少17.92個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。
在獲利方面，今年前9月本國銀行稅前盈餘達2,864.1億元，年增率6.9%，其中國內總體分行達1,727.2億元，年減3.1%；國際金融分行（OBU）獲利為779.4億元，較去年同期增加182億元；海外分行達324.8億元，較去年同期增加53.5億元；大陸分行達32.8億元，年增13.2%，從中發現國內總分行獲利呈現衰退，其餘則同步走揚。
另從單月來看，9月國銀稅前盈餘中，國內總分行獲利158.1億元，較上月減少18.8%，銀行局官員指出，9月交易天數較8月少，加上9月30日適逢颱風放假，因此手續費收入延至10月計算。
至於衰退幅度較大的是國際金融分行（OBU），9月獲利72億元，月減31.7%，銀行局官員表示，主要是投資淨利減少30億元所致，但與去年同期相比，仍呈現成長態勢。