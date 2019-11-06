康和證券推手機APP槓桿存股　搶先體驗盤中零股交易

▲ 投資人可以利用康和掌先機APP搶先體驗盤中零股交易。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

為活絡零股市場，並鼓勵年輕人與小資族參與資本市場，盤中零股交易制度已規劃明年下半年上路。康和證券推出新台股投資工具—康和新金鑽「自訂槓桿股權選擇權」，最低交易單位由「1000股」縮小為「1股」，可在任何時段約定以1股成交，讓投資人搶先體驗盤中零股交易。

康和證券表示，「自訂槓桿股權選擇權」可在盤中任何時間點以零股進出，除了大幅降低進入門檻，也讓投資人增加了參與高價股漲跌的機會，在口碑行銷效果持續發酵之下，今年度月平均交易量已達五億元。康和證券表示，康和新金鑽「自訂槓桿股權選擇權」中的「存股型自訂槓桿股權選擇權」提供客戶最高3倍的槓桿融資機制，由客戶自選槓桿存股。未來就算每月只投入3000元，也能夠有參與投資高價股的機會。

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而為了讓投資人能夠更為便利地運用此項商品存股累積財富，康和證券新金鑽的服務功能再進化。除了原有電話與電腦軟體的下單模式之外，新增了手機APP下單存股功能，投資人只須透過「康和掌先機」的APP，就可隨時隨地進行定時定額-槓桿存股的設定。

舉例來說，若選擇元大高股息ETF（0056.TW）做為定時定額存股標的，假設每月扣款3000元、選擇3倍槓桿存股，以該股去年均價26.39元估算，一年後的總存股數約可達到4092股，如果參與除權除息，以過去5年平均股息1.14元估算，約可領到4665元的股息，存股型商品庫存費率年化1.8%，槓桿後存股收益公式 = （4.3% -1.8%）*3 = 7.5%，扣除所有成本，每年可享有約7.5%的現金股利收益率。

康和證券表示，存股是最適合散戶的理財方式，定時定額分批買進不但平均成本，也善用時間複利累積資產，如果再使用適當的槓桿，更可增加存股收益，充分享受零存整付的雪球效應。